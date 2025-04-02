Число аварий с электросамокатами выросло почти в 1,5 раза

По информации Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за год было зарегистрировано 4,42 тысячи ДТП с электросамокатами, в которых погибли 54 человека, в том числе шесть детей. Больше всего аварий произошло в Москве, Красноярском крае, Нижегородской и Краснодарской областях. Рост аварийности при этом замедлился — в 2023 году число аварий выросло на 229,4%, а погибших — на 126,3%.

Поправки в ПДД, которые Минтранс предложил в сентябре 2024 года, пока не приняты. В частности, обсуждались запрет на езду по пешеходным дорожкам, повышение минимального возраста водителей с 14 до 16 лет, обязательное ношение шлемов. Что конкретно войдет в проект, пока неизвестно, поскольку документ еще не доработан. В мартовской версии Минтранс предложил запретить самокатчикам сигналить пешеходам и ограничить скорость СИМ.

Также в Госдуме рассматриваются поправки в КоАП, которые увеличивают штрафы для нарушителей с 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей. Кроме того, планируется ввести специальную категорию водительских прав для электросамокатов мощностью до 250 Вт. Более мощные устройства могут приравнять к мопедам. ГИБДД предлагает ввести обязательную регистрацию и выдачу номеров для самокатов по аналогии с автомобилями.

С началом сезона проката самокатов число аварий в российских регионах продолжает расти, пишет «Коммерсантъ». В Москве уже произошло 23 аварии с электросамокатами. В Оренбургской области погиб подросток, который врезался в автомобиль, а в Воронежской области в конце марта задержали мужчина, который управлял самокатом пьяным.

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