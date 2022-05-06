Доставка «Самоката» в нескольких городах стала платной

«Самокат» сделал свою доставку платной – пока только в нескольких городах. Ранее от бесплатного сервиса отказалась «Кухня на районе», которая также, как и «Самокат», входит в совместное предприятие Сбера и VK.

О том, что сервис доставки «Самокат» начала тестировать платную доставку, пишет Shopper’s со ссылкой на представителя сервиса. Ранее любая доставка «Самокатом» была бесплатной, позже сервис ввел ограничение на минимальную сумму заказа.

«Это общая практика для рынка, которая сейчас даст возможность продолжать работу в соответствии с поставленными целями», – прокомментировали нововведение в «Самокате».

Доставка стала платной в нескольких городах, каких именно – не уточняется. Стоимость услуг составляет не более 39 рублей за один заказ. При достижении минимальной суммы заказа, которая также не уточняется, доставка все же останется бесплатной.

«Кухня на районе» отменила бесплатную доставку в ноябре прошлого года. В компании обосновали это повышением цен на обслуживание и продукты. «Кухня», как и «Самокат», входят в совместное предприятие Сбера и VK – «О2О Холдинг».

«Самокат» перестал работать в 15 городах России с середины марта.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock