В два раза больше товаров под заказ: «Самокат» запустил доставку «по запросу»

Сервис экспресс-доставки «Самокат» расширил ассортимент товаров до 5000 наименований и запустил доставку «по запросу». Товары из новых категорий пользователям привезут в удобное время в течение дня, сообщили RB.ru в пресс-службе сервиса.

В приложении сервиса появилась возможность заказа товаров из расширенного ассортимента большого склада. За 1-1,5 часа выбранные позиции привозят со склада в ближайший даркстор. После этого заказчику приходит пуш-уведомление о том, что он сможет получить доставку в удобное время в течение дня (заказ обещают доставить за 15 минут).

Логистические мощности больших складов не только расширили количество позиций в уже имеющихся категориях, но позволили «Самокату» добавить новые группы товаров. Например, технику для дома от отечественных и зарубежных брендов и производителей, а также продукцию для веганов и вегетарианцев.

Доставка «по запросу» из больших складов пока доступна для части клиентов в Москве и Санкт-Петербурге (действует для трети дарксторов). В ближайшее время доступ к увеличенному ассортименту товаров получат все пользователи двух столиц и прилегающих областей, заверили представители сервиса.

Ранее Ozon Express расширил географию ускоренной доставки за час на всю Москву и часть Подмосковья.

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