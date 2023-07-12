Сервис доставки «Самокат» планирует выпускать спортивную одежду под собственным брендом

Сервис экспресс-доставки «Самокат» планирует обзавестись собственным брендом спортивной одежды. Две вакансии продакт-менеджера СТМ в этой категории опубликованы на портале hh.ru, обратил внимание Shopper's.

В описании одной из вакансий говорится, что специалисту придется формировать ассортимент, создавать коллекции. Еще один человек требуется для развития марки одежды и аксессуаров в детской категории.

В самой компании отметили, что у них всегда есть проекты в разработке. Там также добавили, что сервис стремится «закрывать как можно больше потребностей пользователей», и «давно вышел за рамки доставки от 15 минут».

В ноябре 2022 года компания уже искала на HeadHunter менеджеров, которые возьмут на себя развитие доставки женской одежды, бытовой техники и электроники. Тогда «Самокат» не комментировал свои планы.

«Самокат» появился в 2018 году, его запустили бывшие топ-менеджеры «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Сейчас сервис представлен в 50 городах России.

Юрлицо ООО «Умный ритейл» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. В 2020 году контроль в проекте перешел совместному предприятию Сбербанка и VK (ранее Mail.ru Group).

Фото на обложке: «Самокат»