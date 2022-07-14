«Самокат» запустил в приложении магазин «Выгодно» для покупок в больших объемах

Онлайн-ритейлер «Самокат» запустил в приложении магазин «Выгодно» для покупки продуктов, напитков и бытовой химии в больших объемах. По подсчетам компании, итоговая стоимость товаров при такой закупке окажется ниже на 25%, чем в магазинах «у дома».
Пользователи могут заказывать товары по низким ценам и получать их на следующий день в выбранное время, сообщили RB.RU в пресс-службе «Самоката».
По подсчетам «Самоката», продажа продукции в больших объемах и оптимизация логистики позволят сделать итоговую стоимость товаров ниже минимум на 25%, чем в магазинах «у дома» — «Пятерочке», «Магните» или «Дикси».
В настоящее время магазин доступен для пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Доставлять товары будут автокурьеры-партнеры сервиса.
По результатам исследования «Самоката», 50% покупателей покупают бытовую химию для дома в больших упаковках, 45% — макароны, крупы, 38% — средства личной гигиены. Также с запасом обычно заказывают чай и кофе, масло, соусы, муку, приправы, замороженные продукты, товары для животных.
Сервис доставки «Самокат» создали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Магнита» и «Почты России» Вячеслав Бочаров и Родион Шишкин. Основным акционером компании является совместное предприятие «Сбера» и VK, которому принадлежит 85% акций.
Фото на обложке: Unsplash
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