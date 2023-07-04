Сервис доставки «Самокат» запустил веб-приложение

Сервис доставки «Самокат» открыл возможность заказа товаров через сайт, сообщила компания. Раньше сделать заказ можно было только через мобильное приложение.
Пользователи могут заказать продукты, товары для дома и другое с доставкой от 15 минут.
В веб-версии, как сообщается, удобнее покупать впрок и знакомиться с сервисом впервые. Веб-приложение также подойдет корпоративным клиентам, которые собирают большую корзину, и тем, кому нужно освободить память телефона.
Также именно в браузерной версии команда сервиса будет тестировать и внедрять новый функционал. Со временем функции сайта планируют расширить — например, покупатели смогут использовать промокоды и баллы «СберСпасибо», также появятся сторис, подборки и раздел с акциями.
«Мы запустили веб-приложение, чтобы пользователи могли совершать покупки в комфортном для каждого режиме. Некоторым покупателям удобнее делать заказы в браузере и на большом экране», — сообщил директор по продукту и технологиям Сергей Землянский.
Фото: «Самокат»
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