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Сервис доставки «Самокат» запустил веб-приложение

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки «Самокат» открыл возможность заказа товаров через сайт, сообщила компания. Раньше сделать заказ можно было только через мобильное приложение.

Сервис доставки «Самокат» запустил веб-приложение

Пользователи могут заказать продукты, товары для дома и другое с доставкой от 15 минут. 

В веб-версии, как сообщается, удобнее покупать впрок и знакомиться с сервисом впервые. Веб-приложение также подойдет корпоративным клиентам, которые собирают большую корзину, и тем, кому нужно освободить память телефона.

Веб-приложение Самоката

Также именно в браузерной версии команда сервиса будет тестировать и внедрять новый функционал. Со временем функции сайта планируют расширить — например, покупатели смогут использовать промокоды и баллы «СберСпасибо», также появятся сторис, подборки и раздел с акциями.

«Мы запустили веб-приложение, чтобы пользователи могли совершать покупки в комфортном для каждого режиме. Некоторым покупателям удобнее делать заказы в браузере и на большом экране», — сообщил директор по продукту и технологиям Сергей Землянский. 

Фото: «Самокат»

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