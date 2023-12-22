Девелопер «Самолет» вложит 9 млрд рублей в проект в Заполярье

Российский девелопер «Самолет» вложит 9 млрд рублей в инвестиционный проект по комплексной застройке территории в Заполярье. Компания подписала меморандум с правительством Мурманской области о реализации проекта в городе Кола (город-спутник Мурманска). Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Проект предполагает возведение комплекса на почти 90 тыс. кв. м жилой площади. Там смогут разместиться более 2 тыс. человек. Всего в Коле проживает около 9 тыс. человек.
С сентября этого года «Самолет-Регионы» ведет подготовку проектов по застройке Мурманской агломерации. На сегодняшний день определены наиболее приоритетные участки, пояснили в компании.
Заходя в данный регион, структура «Самолет-Регионов» ООО «СЗ «Проект-С-70» получила статус резидента Арктической зоны. Таким образом, «Самолет» стал 700-ым резидентом.
Ранее в этом месяце управляющий директор «Самолет Финтех» Кирилл Гурбанов анонсировал планы компании приобрести банк в ближайшие месяцы. Это позволит девелоперу обзавестись банковской лицензией для работы с потребительскими кредитами, ипотеками и вкладами.
Фото на обложке: Пресс-служба «Самолета»
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