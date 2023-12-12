Девелопер «Самолет» решил приобрести банк

Группа «Самолет» планирует купить банк для получения банковской лицензии. Сделку могут закрыть уже в ближайшие месяцы, сообщил управляющий партнер «Самолет Финтех» Кирилл Гурбанов.
Банковская лицензия нужна крупнейшему девелоперу для того, чтобы разрабатывать более гибкие финансовые продукты, пояснил Гурбанов.
«Партнеры зачастую не хотят создавать какие-то кастомные, уникальные продукты», — сказал он в ходе «Самолет Big Day», его слова приводит Forbes.
Гурбанов добавил, что уговорить банки сделать шаги в этом направлении, как правило, сложно. А наличие своего банка с универсальной лицензией позволит работать с потребительскими кредитами, ипотеками и вкладами.
При этом, что касается ипотеки, девелопер рассматривает это направление не как бизнес, а как возможность для «установления отношений» с большим потоком клиентов.
В октябре группа объявила о покупке ГК МИЦ. А летом компания стала инвестиционным партнером агрегатора новостроек Dombook.
Фото на обложке: Kritsanai Chaemcharindamr /
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