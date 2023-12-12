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Девелопер «Самолет» решил приобрести банк

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Группа «Самолет» планирует купить банк для получения банковской лицензии. Сделку могут закрыть уже в ближайшие месяцы, сообщил управляющий партнер «Самолет Финтех» Кирилл Гурбанов.

Девелопер «Самолет» решил приобрести банк

Банковская лицензия нужна крупнейшему девелоперу для того, чтобы разрабатывать более гибкие финансовые продукты, пояснил Гурбанов.

«Партнеры зачастую не хотят создавать какие-то кастомные, уникальные продукты», — сказал он в ходе «Самолет Big Day», его слова приводит Forbes.

Гурбанов добавил, что уговорить банки сделать шаги в этом направлении, как правило, сложно. А наличие своего банка с универсальной лицензией позволит работать с потребительскими кредитами, ипотеками и вкладами.

При этом, что касается ипотеки, девелопер рассматривает это направление не как бизнес, а как возможность для «установления отношений» с большим потоком клиентов.

В октябре группа объявила о покупке ГК МИЦ. А летом компания стала инвестиционным партнером агрегатора новостроек Dombook.

Фото на обложке: Kritsanai Chaemcharindamr / Shutterstock

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