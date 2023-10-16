«Самолет» закрыл сделку по покупке одного из крупнейших девелоперов Московского региона

Группа «Самолет» объявила о подписании сделки по покупке 100% ГК МИЦ у мажоритарных акционеров компании Андрея Рябинского, Александра Копылкова и других физических лиц. Об этом говорится в сообщении «Самолета».

МИЦ — одна из крупнейших девелоперских групп Московского региона. Отмечается, что в результате сделки объемы текущего строительства «Самолета» вырастут до 4,2 млн кв.м.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщает, что сумма сделки составила 44 млрд рублей.

Сделка предполагает переход к ГК «Самолет» всего существующего бизнеса ГК МИЦ — земельных участков, строящихся проектов, управляющих компаний и других материальных и нематериальных активов.

В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний, которые входили в ГК МИЦ. Их интегрируют в бизнес-юнит «Москва», который отвечает за реализацию проектов Группы «Самолет» в Москве, Новой Москве и Московской области.

«Приобретение МИЦ позволяет нам реализовать стратегию "Самолета" в части увеличения земельного банка на 1,1 млн кв.м. и роста доли рынка в Московском регионе на 5 п.п. до 18%. Готовы интегрировать команду и запустить продажи всех квартир с ремонтом и полной меблировкой по стандартам "Самолета"», — сообщил CEO «Самолет Москва» Андрей Иваненко, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что долговой портфель ГК МИЦ полностью сформирован за счет проектного финансирования, корпоративный долг отсутствует. Все обязательства перед покупателями недвижимости и клиентами управляющих компаний перейдут к «Самолету», компания обещает выполнить их в полном объеме.

О планах «Самолета» купить группц МИЦ впервые стало известно в июне, сумма сделки оценивалась в 40–60 млрд рублей. Эксперты называли сделку крупнейшей в сегменте жилого девелопмента.

Фото на обложке: Unsplash