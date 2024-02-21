Девелопер «Самолет» вышел на российский рынок IT-услуг

Группа «Самолет» вышла на российский рынок IT-услуг с собственной платформой «Самолет 10D». Разработкой этого решения девелопер занимался с 2019 года, инвестиции в проект составили примерно 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Российские девелоперы теперь смогут купить решения «Самолета», входящие в его цифровую экосистему.

Платформа «Самолет 10D» создавалась для управления и автоматизации всего строительного цикла, в нее входит 38 связанных модулей, закрывающих любые потребности в строительстве — от проектирования до сдачи квартир.

Сейчас «Самолет» готов предложить семь комплексных продуктов: «Управление закупками», «Документация», «Качество стройки и приемка квартир»; «Безопасность», «Управление девелопментом», «Проектирование», AI Monitoring.

По данным компании, в результате использования платформы производительность девелопера выросла на 57%, на 15% снизилась стоимость строительства и на 2 месяца сократились его сроки.

«"Самолет 10D" — платформа с фактически преднастроенными бизнес-процессами, что позволит сразу решить большинство технологических и процессных вопросов. Многие компании не знают, как начать цифровую трансформацию, а наши специалисты обладают большим практическим опытом и готовы им поделиться», — пояснил СЕО «Самолет 10D» Дмитрий Самоходкин, которого цитирует пресс-служба.

«Самолет» входит в число крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. На 31 декабря 2022 года внешняя оценка активов составила 761 млрд рублей, включая земельный банк объемом 45,9 млн кв. м. и бренд стоимостью 40,2 млрд рублей.

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