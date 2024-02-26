Девелопер «Самолет» закрыл сделку по покупке банка «КБ Система». Одним из первых банковских продуктов станет вклад с опцией бронирования квартиры.

Группа компаний «Самолет» закрыла сделку по покупке банка «КБ Система», сообщили в пресс-службе компании.

Девелопер планирует запустить систему вкладов, сервис безопасных расчетов и кредитные продукты. Одним из первых продуктов станет вклад с опцией бронирования квартиры.

Также банк намерен обслуживать счета УК группы «Самолет» и принимать коммунальные платежи от клиентов. Кроме того, через банк будут проходить сделки, заключенные с агентством «Самолет плюс».

Собственный капитал банка на момент покупки превышает 1 млрд рублей, уточнили в «Самолете».

О планах «Самолета» купить банк стало известно в декабре 2023 года.

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