Девелопер «Самолет» закрыл сделку по покупке банка «КБ Система». Одним из первых банковских продуктов станет вклад с опцией бронирования квартиры.
Группа компаний «Самолет» закрыла сделку по покупке банка «КБ Система», сообщили в пресс-службе компании.
Девелопер планирует запустить систему вкладов, сервис безопасных расчетов и кредитные продукты. Одним из первых продуктов станет вклад с опцией бронирования квартиры.
Также банк намерен обслуживать счета УК группы «Самолет» и принимать коммунальные платежи от клиентов. Кроме того, через банк будут проходить сделки, заключенные с агентством «Самолет плюс».
Собственный капитал банка на момент покупки превышает 1 млрд рублей, уточнили в «Самолете».
О планах «Самолета» купить банк стало известно в декабре 2023 года.
Фото на обложке: Only background /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 150 человек и 5 направлений: как дирекция и архитекторы компании «Самолет» перенесли рабочие процессы в Kaiten
- 2 Казахстанский Kaspi.kz проведет делистинг с Лондонской фондовой биржи
- 3 АСВ назвало сумму оставшихся на Qiwi-кошельках средств
- 4 Минцифры предложило увеличить лимит по программе льготной IT-ипотеки до 700 млрд рублей
- 5 Ипотека для иностранных граждан в России в 2024 году
ВОЗМОЖНОСТИ
26 февраля 2024
29 февраля 2024
29 февраля 2024