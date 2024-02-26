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Девелопер «Самолет» закрыл сделку по покупке банка «КБ Система»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Девелопер «Самолет» закрыл сделку по покупке банка «КБ Система». Одним из первых банковских продуктов станет вклад с опцией бронирования квартиры.

Девелопер «Самолет» закрыл сделку по покупке банка «КБ Система»

Группа компаний «Самолет» закрыла сделку по покупке банка «КБ Система», сообщили в пресс-службе компании.

Девелопер планирует запустить систему вкладов, сервис безопасных расчетов и кредитные продукты. Одним из первых продуктов станет вклад с опцией бронирования квартиры.

Также банк намерен обслуживать счета УК группы «Самолет» и принимать коммунальные платежи от клиентов. Кроме того, через банк будут проходить сделки, заключенные с агентством «Самолет плюс».  

Собственный капитал банка на момент покупки превышает 1 млрд рублей, уточнили в «Самолете». 

О планах «Самолета» купить банк стало известно в декабре 2023 года.

Фото на обложке: Only background / Shutterstock

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