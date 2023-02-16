Девелопер «Самолет» намерен провести IPO своего фиджитал-сервиса в 2025 году

Группа компаний «Самолет» намерена провести IPO своего фиджитал-сервиса по продаже недвижимости «Самолет Плюс» в 2025 году. Девелопер оценивает долю сервиса на рынке в 3%, к 2030 году планирует увеличить ее до 20%.
О планах провести первое публичное размещение акций сервиса «Самолет Плюс» изданию Forbes рассказал представитель группы компаний «Самолет».
Онлайн-платформа «Самолет Плюс» специализируется на продаже недвижимости на первичном и вторичном рынках. ГК «Самолет» оценивает ее долю на рынке в 3%, к 2030 году она планирует увеличить ее до 20%. По данным из отчета «Самолета», оборот сделок на платформе составил 337 млрд рублей по итогам 2022 года.
«Самолет» и «Самолет Плюс» ожидают оборота по операциям с недвижимостью в 1 трлн рублей в 2024 году.
Акции девелоперской ГК «Самолет» торгуются на Московской бирже с октября 2020 года. С момента проведения IPO бумаги подорожали на 175%.
Фото на обложке: olgalngs /
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