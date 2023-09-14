Девелопер «Самолет» запустил программу аренды квартиры с последующим выкупом

«Самолет» запустил программу «И живи-ка», которая позволяет арендовать одну из готовых квартир девелопера, сразу въехать в нее и выплачивать ежемесячную арендную плату в счет первоначального взноса на ипотеку. Об этом говорится в сообщении компании.

Конечная стоимость квартиры фиксируется сразу. Ежемесячный платеж на время аренды рассчитывается в зависимости от определенного банком первоначального взноса и финансовых возможностей покупателя.

Сервис работает по принципу rent-to-own, сам «Самолет» сравнивает его с лизингом — арендой с последующим выкупом. При этом основное отличие от лизинга состоит в том, что квартира перейдет в собственность клиента в тот момент, когда суммы ежемесячных платежей будет достаточно для первоначального взноса.

После этого, как сумма первоначального взноса будет уплачена, клиенты заключат ипотечный договор с банком. Копить на первоначальный взнос и одновременно проживать в квартире можно на срок от 12 до 18 месяцев.

На старте девелопер предлагает квартиры в жилых комплексах в московском регионе и в одном жилом комплексе в Санкт-Петербурге, до конца 2023 года на выбор станут доступны более 12 ЖК.

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