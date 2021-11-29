Девелопер «Самолет» планирует провести SPO в Нью-Йорке в 2023 году

Группа «Самолет» планирует провести вторичное публичное размещение акций (SPO) в 2023 году в Нью-Йорке, если ей удастся убедить инвесторов в том, что она является не просто застройщиком, а технологической компанией.

Такой сценарий генеральный директор компании Антон Елистратов в интервью Reuters назвал оптимальным.

«Мой оптимальный сценарий такой, что мы сейчас объявляем о своих планах, начинаем их выполнять в следующем году. И к началу 2023 года все уже воспринимают нас не как представителя российского девелопмента, а как российскую технологическую компанию, которая занимается проектом по формированию экосистемы вокруг недвижимости. И тогда в 2023 году мы можем проводить SPO в Нью-Йорке», — сообщил он.

Еще одним вариантом станет проведение SPO на Московской бирже. По мнению Елистратова, оно имеет свои преимущества перед иностранным листингом, включая более удобное налогообложение и лучшие шансы получить более сильные заявки.

Ожидается, что весной 2023 года SPO увеличит долю акций «Самолета» в свободном обращении до 30-35% с более чем 10%.

В 2020 году «Самолет» провел IPO на Московской бирже. IPO девелопера стало первым за три года на российском рынке. За год акции компании выросли более чем на 400%.

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