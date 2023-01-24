Россияне смогут поставить самозапрет на получение кредитов и займов

В Госдуму внесут законопроект о самозапрете на получение кредитов и займов. В 2022 году Банк России предложил ввести такой механизм, который бы действовал в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только банка, где у клиента имеется счет.

Россиянам для этого нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

Пользователи банковских услуг смогут ставить самозапреты, ограничения на получение кредитов или займов на «Госуслугах». Запрет с платформы будет автоматически попадать в бюро кредитных историй. Банки смогут увидеть эти самозапреты.

Банки стали значительно реже одобрять россиянам кредиты. Если в 2021 году процент одобрения заявок составлял 33%, то есть удовлетворенной осталась каждая третья, то по итогам 2022 года кредит смог получить лишь каждый четвертый желающий. Аналитики объяснили падение уровня одобрения кредитных заявок нежеланием банков идти на риски.

Согласно новым правилам, установленным Банком России, с начала 2023 года банки могут выдавать клиентам с долговой нагрузкой более 80% не более 25% от объема предоставленных потребительских кредитов. Меры регулятора направлены на снижение закредитованности населения.

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