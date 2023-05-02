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Samsung запретила сотрудникам использовать ChatGPT на рабочих устройствах

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания Samsung Electronics ограничила своим сотрудникам использование на рабочих устройствах инструментов с генеративным искусственным интеллектом вроде ChatGPT, узнал Bloomberg. 

Samsung запретила сотрудникам использовать ChatGPT на рабочих устройствах

Ранее в апреле инженеры компании случайно слили часть исходного кода, загрузив его в ChatGPT. Руководство Samsung утверждает, что данные, которые попадают на такие платформы, хранятся затем на внешних серверах. При этом их легко обнаружить, но сложно удалить.

В связи с этим компания решила запретить на всех рабочих устройствах использование систем генеративного AI, включая планшеты, телефоны и все внутренние сети. Запрет касается также Bard и Bing.

А тем, кто пользуется такими инструментами на собственных девайсах, запрещается загружать туда какие-либо сведения, связанные с работой. В качестве санкций за несоблюдение новых правил компания обещает увольнять.

Вместе с тем Samsung ведет разработку собственных внутренних инструментов на основе AI. В частности, программы планируется применять для обработки документов, а также для написание программного кода.

Ранее американский предприниматель, сооснователь OpenAI запретил разработчику использовать данные принадлежащей ему социальной сети Twitter.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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