Илон Маск запретил OpenAI использовать данные Twitter

Глава Twitter Илон Маск претил OpenAI использовать данные сервиса. Он посчитал лицензионный платеж $2 млн/год слишком маленьким. Компания использовала данные соцсети для обучения ChatGPT, пишет The Wall Street Journal.

Предприниматель ранее объявил о планах создать конкурента чат-боту ChatGPT и подключиться к гонке по обучению искусственного интеллекта. Подробностей миллиардер не привел.

Илон Маск в начале марта зарегистрировал компанию X.AI, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта. Он сам возглавил эту компанию, а также нанял Игоря Бабушкина, который недавно покинул подразделение DeepMind AI в Alphabet.

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