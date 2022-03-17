Суд отменил решение о запрете продажи в России смартфонов с Samsung Pay из-за патента Sqwin SA

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, запретившей Samsung Electronics и ее российской «дочке» ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, сказано в картотеке арбитражных дел. Таким образом в иске Sqwin SA было отказано.

Суд в июле 2021 года запретил продажу в России продукции, включающей в себя Samsung Рау по иску швейцарской Sqwin SA, поскольку платежный сревис нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», на которое ранее компания получила патент.

После ходатайства Sqwin SA Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года вынес решение, которое уточняет конкретные модели, которые попали под запрет. Всего под него попали 61 модель смартфонов с Samsung Pay, выпущенных с 2017 по 2021 год.

Samsung оспорила это решение. Кроме того, корейская компания в ноябре 2021 года обратилась в Роспатент с просьбой аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей из-за нарушений при его регистрации в России в 2019 году и отсутствия новизны.