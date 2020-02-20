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Samsung заявил, что готов предустанавливать российское ПО на свою технику

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Производитель техники Samsung Electronics готов выполнять требование законодательства РФ и устанавливать российское программное обеспечение (ПО) на смартфоны, компьютеры и Smart-TV. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Samsung заявил, что готов предустанавливать российское ПО на свою технику

В своем сообщении Samsung говорит, что поправки к закону не повлияют на планы компании в России. Она будет готова адаптировать свою деятельность согласно принятым постановлениям.

Отмечается, что производитель планирует работать с глобальными и локальными партнерами. В пример привели опыт сотрудничества с Mail.ru Group и «Яндексом», когда Samsung предустанавливал их продукты на свои гаджеты.

Напомним, что в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров и другой цифровой техники без предустановленного российского ПО.

Из официального отзыва на проект закона следовало, что он «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий».

Норма вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Фото: Karlis Dambrans / Shutterstock

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22 февраля 2020

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