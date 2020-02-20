Производитель техники Samsung Electronics готов выполнять требование законодательства РФ и устанавливать российское программное обеспечение (ПО) на смартфоны, компьютеры и Smart-TV. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Samsung заявил, что готов предустанавливать российское ПО на свою технику