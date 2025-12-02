Samsung запускает первый смартфон с тройным складыванием

Samsung запустила свой первый смартфон с тройным складыванием — Galaxy Z TriFold. Устройство поступит в продажу 12 декабря 2025 года в Южной Корее, а в другие страны в начале 2026-го. Запуск модели стал ответом на усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских брендов и предстоящий выход Apple в сегмент складных устройств.

Толщина устройства Galaxy Z TriFold — 12,9 мм

Samsung ещё в октябре этого года анонсировала запуск Galaxy Z TriFold — своего первого смартфона, который складывается сразу в трёх местах. У нее два внутренних шарнира и 10-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1584 пикселей. Единственный вариант конфигурации этой модели — 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Цена устройства в Южной Корее составит 3,594 млн вон ($2 449, около 190 тысяч рублей).

В сложенном состоянии толщина устройства составляет 12,9 мм — больше, чем у других складных моделей Samsung Fold6 и Fold7. В продажу смартфон поступит 12 декабря 2025 года в Южной Корее, затем — в Китае, на Тайване, в Сингапуре и ОАЭ. В США релиз ожидается в первом квартале 2026 года.

Samsung тестирует TriFold на фоне роста конкуренции

По словам Counterpoint Research, модель будет выпускаться ограниченным тиражом, так как масштабирование пока не является главной задачей. Аналитики отмечают, что Samsung использует Galaxy Z TriFold как тестовое устройство для испытания надёжности, конструкции шарниров, оптимизации программного обеспечения, а также для получения пользовательского опыта.

В 2026 году конкуренция на рынке может усилиться, в том числе из-за релиза первого складного iPhone от Apple. Counterpoint отмечает, что запуск устройства с тройным сгибом должен укрепить позиции Samsung как технологического лидера.

На Galaxy Z TriFold можно открыть сразу 3 приложения

Galaxy Z TriFold позволяет открывать сразу три приложения на большом экране и может работать как «мини-компьютер» — для этого не нужен отдельный монитор. В смартфон установили самую крупную батарею среди всех складных моделей Samsung, а быстрая зарядка восполняет до 50% заряда за полчаса.

Глава направления Device eXperience и недавно назначенный со-CEO Samsung ТМ Рох подчеркнул, что TriFold — результат многолетней работы над новыми форматами и попытка объединить портативность, производительность и функциональность в одном устройстве.

Контекст

Осенью Huawei представила второе поколение своего тройного складывающегося смартфона для китайского рынка. В 2025 году свои модели на международные рынки вывела и Honor. В 2026 году Apple планирует выпустить первый складной смартфон,

В октябре этого года Samsung презентовала шлем виртуальной реальности Galaxy XR, который также стал ответом конкуренту Vision Pro от Apple.