Смартфон с тремя экранами: Samsung пытается догнать Huawei

Samsung готовит к премьере первый смартфон с тремя экранами, сообщает Bloomberg. Устройство с двумя шарнирами будет работать как телефон и раскладываться в формат планшета. Показ на саммите АТЭС станет для компании демонстрацией инженерного превосходства и ответом Huawei, уже выпустившей свой складной Mate XT.

Три экрана и два шарнира

По данным Bloomberg, модель Samsung будет впервые демонстрироваться на выставке передовых технологий в рамках саммита АТЭС в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября 2025 года. Это будет первое устройство компании с двумя шарнирами, способное разворачиваться в планшет с увеличенной диагональю экрана.

Источники издания уточнили, что гаджет покажут под стеклом, без возможности тестирования, а коммерческий запуск запланирован на конец 2025 года.

Huawei бросила вызов и Samsung, и Apple

Huawei уже сделала громкий шаг на рынке трехсекционных смартфонов — в сентябре 2024 года компания провела собственную презентацию Mate XT. Как писал Bloomberg, событие состоялось всего через 12 часов после анонса нового iPhone 16 Pro Max, что стало символичным вызовом и Apple, и Samsung.

«Мы выпустили то, о чём многие думали, но никто не смог сделать. Сегодня мы превратили научную фантастику в реальность», — заявил тогда исполнительный директор Huawei Ричард Ю.

Huawei Mate XT получил три OLED-дисплея с разрешением до 3184×2232 пикселей, массу 238 граммов и толщину всего 3,6 мм в раскрытом состоянии. Смартфон оснащён восьмиугольным блоком камер, в том числе 50-мегапиксельным основным сенсором и фирменной системой XMAGE, которая использует искусственный интеллект для улучшения съёмки.

Цена устройства в Китае стартовала с 19 999 юаней ($2,8 тыс.) — почти втрое дороже флагманского на тот момент iPhone 16 Pro Max.

Samsung и Huawei: разные пути к одному рынку

Для Samsung презентация на саммите АТЭС станет попыткой вернуть лидерство в премиальном сегменте, где китайские бренды усиливают позиции. Huawei делает ставку на скорость и дизайн, а Samsung — на масштаб и глобальный охват. Южнокорейская компания стремится показать, что способна предложить не просто инновацию, а технологический стандарт, который выдержит массовое производство.

Рынок гибких смартфонов превращается в гонку инноваций

Рынок складных смартфонов развивается с 2019 года, когда Samsung представила первый двухсекционный складной смартфон Galaxy Fold. Сегодня ниша превратилась в арену высокой конкуренции: китайские производители борются за долю рынка, а Apple готовит собственный складной iPhone, который может дебютировать в 2026 году.

Последнее поколение Samsung — Galaxy Z Fold 7, выпущенное в июле 2025 года, стало одним из самых успешных устройств компании благодаря лёгкому и тонкому корпусу и улучшенной механике шарнира. Однако теперь технологическое лидерство компании будет определяться не только дизайном, но и способностью адаптировать инновации под массовый рынок.

Контекст

Показ трижды складного смартфона Samsung на саммите АТЭС станет символом возвращения инженерной конкуренции между лидерами электроники. Huawei доказала, что Китай способен опережать рынок, а Samsung — что Южная Корея готова отвечать инновацией на инновацию.

На фоне предстоящего выхода складного iPhone именно эти два бренда определят правила игры в сегменте устройств будущего — где гибкость экрана становится новой валютой технологического превосходства.

Фото: Smith Collection/Gado / Contributor / Getty Images