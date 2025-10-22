Samsung представила шлем смешанной реальности Galaxy XR

Samsung показала новый шлем смешанной реальности Galaxy XR, созданный вместе с Google и Qualcomm. Он стоит $1800 (около 146 тыс. ₽) — почти вдвое меньше, чем Apple Vision Pro за $3499 (около 284 тыс. ₽). Galaxy XR — первое устройство на системе Android XR. Samsung надеется, что новинка поможет компании вернуть позиции на рынке, где сейчас лидирует Meta* и усиливает давление Apple.

Прямой конкурент Vision Pro от Apple

Galaxy XR стал результатом проекта Samsung, Google и Qualcomm под кодовым названием Project Moohan. Запуск прошёл всего через неделю после выхода обновлённого Vision Pro с новым чипом Apple M5. Гарнитура Apple получила более мощный процессор, новое оголовье и улучшенные дисплеи.

Шлем смешанной реальности (Mixed Reality, MR) объединяет возможности виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Если VR полностью погружает пользователя в цифровую среду, а AR лишь накладывает виртуальные объекты на реальный мир (как в фильтрах Snapchat), то MR совмещает оба подхода.

Пока у шлемов виртуальной и смешанной реальности немного пользователей, отмечает Bloomberg. Samsung всё же надеется, что сочетание цены и функций поможет компании занять своё место на этом рынке.

Характеристики Galaxy XR

Шлем оснащён двумя 4K Micro-OLED-дисплеями, камерами passthrough (выводят картинку окружающего мира на дисплей пользователя) и чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm. Он работает около 2,5 часа от одного заряда и весит 545 граммов — почти на треть легче Apple Vision Pro.

В отличие от Apple, Samsung делает ставку на контент. На Galaxy XR сразу будут доступны приложения Netflix и YouTube, в комплект включены год подписки на Google AI Pro и YouTube Premium. Большинство обычных Android-приложений тоже смогут работать в шлеме без дополнительных условий.

Samsung использует сервисы Google

Galaxy XR работает на системе Android XR, которая тесно связана с искусственным интеллектом Google Gemini. По данным Reuters, система распознаёт объекты вокруг и подсказывает пользователю нужную информацию.

На старте Galaxy XR будет продаваться только в фирменных магазинах Samsung и онлайн. Компания готовится расширить продажи позже. Android XR станет базой не только для Galaxy XR, но и для будущих лёгких умных очков, которые Samsung создаёт вместе с Warby Parker и Gentle Monster.

На рынке лидируют устройства Meta*

По оценке Counterpoint Research, на которую ссылается Bloomberg, Meta* занимает 71% мирового рынка смешанной реальности. При этом общий объём поставок устройств в 2025 году снизится на 20%. Аналитик Counterpoint Флора Танг считает, что благодаря более доступной цене Galaxy XR может стать «сильным конкурентом в премиальном VR-сегменте, особенно на корпоративном рынке».

Контекст

Рынок устройств дополненной и смешанной реальности остаётся нишевым, к 2026 году он вырастет всего на 2,6 % — до $7,27 млрд, пишет Reuters. Samsung и Google надеются, что более лёгкий дизайн, встроенный ИИ и цена почти вдвое ниже, чем у Apple, помогут оживить интерес к этой технологии. Galaxy XR станет проверкой, готов ли рынок к новому поколению персональных устройств.

Фото: Samsung Newsroom

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.