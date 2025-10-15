Vision Pro M5: дата выхода, характеристики и цена

Apple обновила модели iPad Pro , гарнитуру Vision Pro и MacBook Pro . Новинка Vision Pro стала мощнее, комфортнее и дольше работает без подзарядки. Гарнитура оснащена чипом M5, новым оголовьем Dual Knit Band и улучшенными дисплеями. Продажи стартуют 22 октября 2025 года, цена начинается с $3499. Vision Pro будет доступна в трёх конфигурациях памяти — 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Новый «мозг» Vision Pro

Главное обновление — процессор M5, созданный по усовершенствованной технологии. Это поколение чипов Apple стало на 20% мощнее и энергоэффективнее, благодаря использованию технологии третьего поколения 3-нанометра. Она позволяет разместить больше транзисторов на кристалле и ускорить вычисления при меньшем энергопотреблении.

M5 работает вместе с дополнительным чипом R1, который обрабатывает данные с 12 камер, пяти датчиков и шести микрофонов. Задержка между движением пользователя и откликом изображения составляет всего 12 миллисекунд — практически незаметно для глаза.

Что изменилось в работе гарнитуры

Производительность выросла по всем направлениям: приложения открываются быстрее, интерфейсы реагируют без задержек, а изображения и тени стали реалистичнее. Vision Pro теперь поддерживает частоту 120 Гц и рендерит на 10% больше пикселей на дисплеях с технологией micro-OLED, где плотность точек сопоставима с экраном iPhone 15 Pro.

Аккумулятор теперь выдерживает до 2,5 часа активного использования или 3 часа просмотра видео. Для длительной работы гарнитуру можно подключить к питанию, например, во время презентаций.

Новое оголовье Dual Knit Band

Apple учла отзывы владельцев первой версии Vision Pro, которым устройство казалось тяжёлым. Теперь гарнитура получила новое оголовье Dual Knit Band, выполненное из эластичного материала с мягкой посадкой и улучшенной вентиляцией. Оно состоит из двух ремней, которые равномерно распределяют вес по голове.

Регулируемое крепление Fit Dial помогает точно подогнать гарнитуру под пользователя. Новый вариант продаётся в трёх размерах и подходит к предыдущей модели Vision Pro.

Искусственный интеллект и новая ОС

Вместе с гарнитурой Apple представила visionOS 26 — обновлённую версию операционной системы. Она улучшает управление пространством, добавляет функции Apple Intelligence и новые инструменты для работы с контентом. Система теперь быстрее распознаёт голосовые команды, точнее реагирует на взгляд, а виртуальные аватары (Personas) стали реалистичнее.

С помощью Neural Engine Vision Pro может создавать пространственные фото и видео почти без задержки. Скорость обработки ИИ-задач выросла на 50%, а сторонние приложения с искусственным интеллектом работают в два раза быстрее.

Больше контента и 3D-видео

Обновлённое приложение Apple TV добавило сотни фильмов в формате 3D и новые проекты Apple Immersive — от документального Tour De Force до трансляций матчей NBA. В App Store доступно более миллиона приложений, включая три тысячи адаптированных под Vision Pro и новую visionOS.

Vision Pro для бизнеса и образования

Хотя устройство остаётся дорогим, Apple видит в нём не игрушку, а инструмент. По данным компании, Vision Pro активно используется в промышленности, медицине и автодизайне. Porsche применяет гарнитуру для виртуальной настройки салонов, канадский производитель CAE — для обучения пилотов, медакадемия UC San Diego Health — для визуализации медицинских изображений.

Производство и экология

Apple подчеркнула, что при производстве Vision Pro используются переработанные материалы: корпус и рамка аккумулятора выполнены из 100% переработанного алюминия, а магниты — из редкоземельных элементов вторичного использования. Даже упаковка устройства теперь полностью волоконная и пригодна для переработки.

Что входит в комплект

Apple Vision Pro с чипом M5 и оголовьем Dual Knit Band стартует с цены $3499 (около 275 тыс. рублей) и доступна в вариантах емкости 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Старт продаж — 22 октября 2025 года, предзаказ открыт с 15 октября.

Покупатель получает Vision Pro с новым оголовьем Dual Knit Band, мягкий уплотнитель Light Seal, две подушки Light Seal Cushions, аккумулятор, кабель USB-C и адаптер питания на 40 Вт.

Дополнительно можно приобрести аксессуары:

Dual Knit Band — $99 (около 7 тыс. рублей)

кейс для переноски — $199 (около 15 тыс. рублей)

оптические вставки ZEISS — $99–149 (около 7-11 тыс. рублей)

контроллер PlayStation VR2 Sense — $249,95 (около 19 тыс. рублей)

Vision Pro, которая не вышла

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Apple отложила запланированную модернизацию Vision Pro, которая должна была сделать гарнитуру более лёгкой и доступной по цене. Разработка второй версии устройства столкнулась с трудностями на стадии прототипирования — инженеры не смогли снизить вес без потери прочности корпуса и производительности. В итоге Apple временно заморозила проект, сделав ставку на обновление существующей модели с улучшенным чипом и системой комфорта.

Фото: Apple