Вышли новые MacBook Pro от Apple, цена — от $1599

Apple официально представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5, который компания называет «следующим большим шагом в развитии искусственного интеллекта на Mac». Новая модель получила более мощный процессор, ускоренный нейронный движок и графику, а также увеличенное время работы без подзарядки — до 24 часов. Продажи стартуют 22 октября 2025 года, цена — от $1599.

Новый M5 — квантовый скачок в ИИ и графике

Главная особенность ноутбука — чип Apple M5, включающий 10-ядерный GPU с встроенным Neural Accelerator в каждом ядре. Это обеспечивает до 3,5 раз более высокую производительность при работе с ИИ и до 1,6 раз быстрее графику по сравнению с моделью M4. Кроме того, M5 получил новый 16-ядерный нейронный движок, который ускоряет выполнение генеративных задач и работу моделей машинного обучения прямо на устройстве.

Apple заявляет, что теперь пользователи смогут запускать LLM-модели, генерировать изображения по текстовому запросу и ускорять ИИ-видеообработку без облака — все вычисления проходят локально, на устройстве. В сочетании с macOS Tahoe и системой Apple Intelligence это превращает MacBook Pro в полноценную платформу для ИИ-разработчиков, дизайнеров, аналитиков и создателей контента.

Производительность и энергоэффективность — в разы выше

Новый M5 обеспечивает до 20% прироста производительности CPU и до 1,6 раза более высокие показатели в графических задачах. Ноутбук способен обрабатывать видео в 4K, собирать проекты в Xcode и рендерить 3D-графику в Blender быстрее, чем когда-либо.

SSD также стал быстрее — скорость чтения и записи выросла вдвое, а объём памяти можно увеличить до 4 ТБ. При этом ноутбук остаётся самым автономным в линейке: до 24 часов работы без подзарядки.

Обновлённый дизайн и экосистема macOS Tahoe

Визуально MacBook Pro сохранил фирменный алюминиевый корпус, но получил усовершенствованный Liquid Retina XDR-дисплей с пиковым HDR-яркостью 1600 нит и опцией nano-текстурного покрытия. Модель доступна в цветах Space Black и Silver.

В macOS Tahoe появились новые инструменты продуктивности: улучшенный Spotlight, обновлённый Control Center, поддержка Live Translation прямо в FaceTime и Messages, а также расширенные функции Apple Intelligence. Теперь пользователи могут автоматизировать задачи через Shortcuts, общаться с ИИ-ассистентом и переводить аудио в реальном времени.

Экологичность и устойчивое производство

Apple подчёркивает, что при производстве MacBook Pro с M5 компания делает акцент на экологию: 45% материалов корпуса — из переработанных материалов, включая 100% алюминия и редкоземельных металлов. Упаковка выполнена на основе волокон без использования пластика. Производство ведётся с использованием 55% возобновляемой энергии.

Компания напоминает, что цель программы Apple 2030 — достичь полной углеродной нейтральности по всему циклу — от производства до транспортировки — уже к концу десятилетия.

Контекст

Новый MacBook Pro на чипе M5 стал продолжением аппаратной линейки, представленной Apple в сентябре. Тогда компания сделала ставку на «мощное железо»: показала тончайший iPhone 17, обновлённые AirPods Pro и Apple Watch Series 11. Apple Intelligence, о котором в Купертино говорили летом, на прошлой презентации почти не упоминали — но новый чип M5 должен вернуть внимание к идее «умной» экосистемы, в которую интегрирован ИИ.



