Apple представила MacBook Pro на чипе M5: работа с ИИ — в 3,5 раза эффективнее, цена — от $1599
Вышли новые MacBook Pro от Apple, цена — от $1599
Apple официально представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5, который компания называет «следующим большим шагом в развитии искусственного интеллекта на Mac». Новая модель получила более мощный процессор, ускоренный нейронный движок и графику, а также увеличенное время работы без подзарядки — до 24 часов. Продажи стартуют 22 октября 2025 года, цена — от $1599.
Новый M5 — квантовый скачок в ИИ и графике
Главная особенность ноутбука — чип Apple M5, включающий 10-ядерный GPU с встроенным Neural Accelerator в каждом ядре. Это обеспечивает до 3,5 раз более высокую производительность при работе с ИИ и до 1,6 раз быстрее графику по сравнению с моделью M4. Кроме того, M5 получил новый 16-ядерный нейронный движок, который ускоряет выполнение генеративных задач и работу моделей машинного обучения прямо на устройстве.
Apple заявляет, что теперь пользователи смогут запускать LLM-модели, генерировать изображения по текстовому запросу и ускорять ИИ-видеообработку без облака — все вычисления проходят локально, на устройстве. В сочетании с macOS Tahoe и системой Apple Intelligence это превращает MacBook Pro в полноценную платформу для ИИ-разработчиков, дизайнеров, аналитиков и создателей контента.
Производительность и энергоэффективность — в разы выше
Новый M5 обеспечивает до 20% прироста производительности CPU и до 1,6 раза более высокие показатели в графических задачах. Ноутбук способен обрабатывать видео в 4K, собирать проекты в Xcode и рендерить 3D-графику в Blender быстрее, чем когда-либо.
SSD также стал быстрее — скорость чтения и записи выросла вдвое, а объём памяти можно увеличить до 4 ТБ. При этом ноутбук остаётся самым автономным в линейке: до 24 часов работы без подзарядки.
Обновлённый дизайн и экосистема macOS Tahoe
Визуально MacBook Pro сохранил фирменный алюминиевый корпус, но получил усовершенствованный Liquid Retina XDR-дисплей с пиковым HDR-яркостью 1600 нит и опцией nano-текстурного покрытия. Модель доступна в цветах Space Black и Silver.
В macOS Tahoe появились новые инструменты продуктивности: улучшенный Spotlight, обновлённый Control Center, поддержка Live Translation прямо в FaceTime и Messages, а также расширенные функции Apple Intelligence. Теперь пользователи могут автоматизировать задачи через Shortcuts, общаться с ИИ-ассистентом и переводить аудио в реальном времени.
Экологичность и устойчивое производство
Apple подчёркивает, что при производстве MacBook Pro с M5 компания делает акцент на экологию: 45% материалов корпуса — из переработанных материалов, включая 100% алюминия и редкоземельных металлов. Упаковка выполнена на основе волокон без использования пластика. Производство ведётся с использованием 55% возобновляемой энергии.
Компания напоминает, что цель программы Apple 2030 — достичь полной углеродной нейтральности по всему циклу — от производства до транспортировки — уже к концу десятилетия.
Контекст
Новый MacBook Pro на чипе M5 стал продолжением аппаратной линейки, представленной Apple в сентябре. Тогда компания сделала ставку на «мощное железо»: показала тончайший iPhone 17, обновлённые AirPods Pro и Apple Watch Series 11. Apple Intelligence, о котором в Купертино говорили летом, на прошлой презентации почти не упоминали — но новый чип M5 должен вернуть внимание к идее «умной» экосистемы, в которую интегрирован ИИ.
Фото: Apple
- 1 Apple показала новый iPad Pro M5: характеристики улучшились, цена осталась прежней — от $999 iPad Pro M5: раскрыты дата выхода, характеристики и цена 15 октября 2025, 19:00
- 2 Раунд инвестиций на $900 млн — и капитализация $11 млрд: производитель умных колец Oura удвоил оценку компании Умное кольцо Oura: производитель привлёк $900 млн инвестиций 15 октября 2025, 14:30
- 3 В России появится «Антиплагиат 2.0»: система покажет, какие фрагменты текста были созданы с помощью ИИ Антиплагиат 2.0 научится выявлять использование ИИ в текстах 14 октября 2025, 19:40
- 4 Wayve ведёт переговоры с SoftBank и Microsoft: британский стартап по автономному вождению может привлечь $2 млрд Wayve обсуждает инвестиции с SoftBank и Microsoft на $2 млрд 14 октября 2025, 11:30