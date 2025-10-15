iPad Pro M5: раскрыты дата выхода, характеристики и цена

Вместе с MacBook Pro Apple представила обновлённый iPad Pro с чипом M5 — он должен стать самым производительным планшетом компании. Новая модель получила серьёзный прирост к скорости и вычислительной мощности для задач, связанных с ИИ. Планшет уже доступен для предзаказа, а в продажу поступит 22 октября 2025 года по цене от $999.

Новый чип M5 — новый уровень ИИ

Главным новшеством стал чип Apple M5, построенный на архитектуре с 10-ядерным GPU, в каждом ядре которого размещён Neural Accelerator. Это позволяет ускорять ИИ-вычисления в приложениях — от генерации изображений до редактирования видео — прямо на устройстве, без подключения к облаку. Новый 16-ядерный Neural Engine выполняет больше операций при меньшем энергопотреблении — это делает iPad Pro мощной платформой для задач машинного обучения и работы с Apple Intelligence.

Apple утверждает, что M5 обеспечивает до 3,5 раз выше ИИ-производительность, чем M4, и до 5,6 раз быстрее, чем M1. Благодаря этому пользователи смогут создавать изображения в Draw Things, ускорять видеообработку в DaVinci Resolve и использовать функции генеративного ИИ прямо в iPadOS 26 — например, инструмент Image Playground.

Плюсы — рендеринг, игры и многозадачность

M5 получил новое поколение GPU с поддержкой третьего поколения трассировки лучей — теперь планшет способен визуализировать 3D-сцены и графику с более реалистичным освещением и отражениями. Производительность при рендеринге выросла в 1,5 раза по сравнению с M4 и почти в 7 раз относительно M1.

10-ядерный процессор с 4 производительными и 6 энергоэффективными ядрами делает iPad Pro универсальным инструментом — как для дизайнеров, работающих в Adobe Illustrator, так и для архитекторов, создающих модели в SketchUp.

Память и хранилище тоже стали быстрее: пропускная способность выросла на 30%, а скорость чтения и записи — в два раза. Модели с 256 и 512 ГБ памяти теперь получают 12 ГБ оперативной памяти вместо прежних 8.

Новые беспроводные технологии и чипы N1 и C1X

Впервые в iPad Pro появились два новых чипа собственной разработки Apple — N1 и C1X. Первый отвечает за связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, обеспечивая стабильное подключение и ускоренный AirDrop.

Второй чип — C1X — установлен в версиях с LTE и 5G. Он даёт до 50% выше скорость передачи данных и при этом потребляет на треть меньше энергии.

Рекордная тонкость и новый OLED-дисплей

Новый iPad Pro выпускается в двух размерах — 11 и 13 дюймов, в цветах космический чёрный и серебристый. Толщина моделей — всего 5,3 и 5,1 мм.

Оба планшета оснащены Ultra Retina XDR-дисплеем с технологией Tandem OLED: это первый OLED-экран, объединяющий два слоя для максимальной яркости и контрастности. Он поддерживает 1000 нит постоянной яркости и 1600 нит пикового HDR, а также технологию ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц. Для профессионалов доступна опция nano-текстурного стекла, уменьшающего блики и повышающего читаемость при ярком свете.

Новая iPadOS 26 — специально для работы и креатива

С выходом iPadOS 26 планшет получил полностью обновлённый интерфейс и улучшенные инструменты для многозадачности. В системе появилась новая оконная система, переработанное меню команд, а также обновлённое приложение Files, в котором можно задавать приложения по умолчанию и настраивать отображение папок. Ещё одно обновление — приложение Preview, позволяющее редактировать PDF-файлы



Функции Apple Intelligence теперь встроены прямо в iPadOS: это живой перевод в FaceTime и Messages, умные действия в Shortcuts и автоматическая категоризация задач в Reminders.

Среди новых аксессуаров — Apple Pencil Pro, а также новая клавиатура и чехол

Для нового iPad Pro доступны обновлённые аксессуары: Apple Pencil Pro, реагирующий на сжатие и оснащённый виброотдачей; Magic Keyboard с алюминиевой подставкой, трекпадом и дополнительным рядом клавиш; а также улучшенный Smart Folio с поддержкой нескольких углов наклона.

iPad Pro также поддерживает подключение внешних мониторов с частотой до 120 Гц и технологией Adaptive Syn — благодаря этому он полезен не только для художников, но и для геймеров и видеомонтажёров.

Ставка на экологичность — как и всегда

Как и другие устройства нового поколения, iPad Pro с M5 стал частью программы Apple 2030 — стратегии по достижению углеродной нейтральности к концу десятилетия. Планшет произведён из 30% переработанных материалов, включая 100% алюминия в корпусе, редкоземельных элементов в магнитах и кобальта в аккумуляторе.

Производство ведётся на 55% за счёт возобновляемых источников энергии, а упаковка выполнена из 100% перерабатываемого волокна.





Фото: Apple