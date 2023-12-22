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В Нидерландах подали в суд на Samsung из-за повышенных цен на телевизоры

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Голландские защитники прав потребителей подали в суд на компанию Samsung за повышенные цены на телевизоры. Компания в 2013-2018 годах заставляла розничных продавцов не опускать цены на телевизоры ниже установленного минимума, пишет SamMobile.

В Нидерландах подали в суд на Samsung из-за повышенных цен на телевизоры

За это компанию оштрафовали в 2021 году на сумму более €39 млн. Теперь две другие организации по защите прав потребителей намерены добиться компенсации для пострадавших в судебном порядке.

Истцы утверждают, что действия компании привели к тому, что покупатели телевизоров переплачивали в среднем по €100 за устройство. Это касается не только продукции Samsung, но и других брендов.

Предположительно, другие бренды также следовали агрессивной ценовой стратегии Samsung и завышали цены на телевизоры своих марок.

Фото на обложке: 8th.creator / Shutterstock

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