Чистая прибыль Samsung упала на 40% в третьем квартале 2023 года

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в третьем квартале упала на 37,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила примерно $4,3 млрд, сообщается в отчете компании.
Выручка Samsung за это время уменьшилась на 12,2% и составила около $49,9 млрд. Операционная прибыль достигла $1,8 млрд, уменьшившись в 4,5 раза в годовом выражении.
Ранее Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в РФ. Схема, по которой за реализацию смартфонов, планшетов и других устройств компании, предполагаются дополнительные денежные выплаты, заработала вновь.
Samsung была одной из множества иностранных компаний, которые ограничили деятельность в России после начала спецоперации РФ на Украине. В марте 2022 года южнокорейский производитель объявил о приостановке поставок телефонов и чипов в страну из-за логистических сложностей, вызванных санкциями.
По оценке Mobile Research Group, в первом полугодии 2022 года производитель обеспечивал порядка 27% продаж смартфонов в России в натуральном выражении. Результаты этого года за тот же период составили лишь 16%. Вместе с тем, китайские поставщики нарастили долю с 50% до 70%.
Фото на обложке: N.Z.Photography /
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