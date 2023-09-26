Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в РФ, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке гаджетов.

Схема, по которой за реализацию смартфонов, планшетов и других устройств компании, предполагаются дополнительные денежные выплаты, заработала вновь. Как отмечает один из собеседников издания, финансовая поддержка возобновилась летом.

Samsung была одной из множества иностранных компаний, которые ограничили деятельность в России на фоне ввода ВС РФ на территорию Украины. В марте 2022 года южнокорейский производитель объявил о приостановке поставок телефонов и чипов в страну из-за логистических сложностей, вызванных санкциями.

Как пишет газета, иностранные аффилированные с российскими импортерами и продавцами структуры получают от вендора премию примерно в 1-10% от стоимости закупаемого товара.

Таким образом «отбиваются» затраты на распродажи и промоакции, говорят источники. Речь идет о товарах, которые завозят по схеме параллельного импорта.

Ранее отдельного дистрибьютора для ввоза по параллельному импорту техники Samsung, Apple и Dyson создавала АФК «Система».

По словам экспертов, возобновить поддержку закупщиков компании Samsung пришлось из-за снижения доли рынка.

По оценке Mobile Research Group, в первом полугодии 2022 года производитель обеспечивал порядка 27% продаж смартфонов в России в натуральном выражении. Результаты этого года за тот же период составили лишь 16%. Вместе с тем, китайские поставщики нарастили долю с 50% до 70%.

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