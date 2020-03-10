Названы самые популярные профессии среди россиянок

Составлен список самых популярных профессий среди российских женщин. Первое место занимают продавцы (в продажах занято 13,1% россиянок). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за три квартала 2019 года.

На втором месте в списке — специалисты в области образования (предподаватели в вузах, школьные учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере работают 10,1% женщин.

Замыкают тройку лидеров специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%).

Далее в списке идут средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и медсестры (6,7%).

Всего, по данным на конец третьего квартала 2019 года, в России работали 35,2 млн женщин.

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