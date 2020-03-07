Работать раньше — получать меньше: как женщины строят карьеру

Женщины активнее мужчин ищут работу в юном и зрелом возрасте, показало исследование сервиса «Работа.ру». Среди соискателей в возрасте 18‒24 лет 16% женщин и 14% мужчин. На долю соискательниц в возрасте 46‒54 лет приходится 19% резюме, а мужчин — 18%.

При этом женщины чуть менее активны на рынке труда в возрасте от 25 до 35 лет — 26% резюме в этой возрастной группе принадлежит женщинам, и 28% — мужчинам. Доля соискателей в возрасте 36‒45 лет одинакова для обоих гендеров (по 27%). И только 9% женщин ищут работу в предпенсионном возрасте.

В каком возрасте ищут работу в России:

Возраст Женщины Мужчины 18‒24 года 16% 14% 25‒30 лет 13% 14% 31‒35 лет 13% 14% 36‒40 лет 14% 14% 41‒45 лет 13% 13% 46-54 лет 19% 18% 55+ лет 9% 11%

Возраст карьерного успеха, когда соискатель претендует на должности руководителя, директора или топ-менеджера, у женщин наступает в 41 год, а у мужчин — в 45 лет.

Большинство россиян (60%) не считают, что пол важен для успешного карьерного роста. Однако каждый третий респондент отметил, что женщинам труднее достигать карьерных высот. Сами женщины такой вариант выбирали еще чаще — 42%.

При этом женщины скромнее оценивают свою работу. В опросе россиянки указывали, что хотели бы получать 80 тысяч рублей в месяц, тогда как мужчины в среднем по стране называли цифру 103 тысячи рублей. В Москве желаемая средняя зарплата женщин оказалась выше — 97 тысяч рублей в месяц.

Женщины по России Мужчины по России Женщины из Москвы Мужчины из Москвы 80 тысяч рублей 103 тысяч рублей 97 тысяч рублей 111 тысяч рублей

Большинство россиян (60%) не считают, что пол важен для успешного карьерного роста. Однако каждый третий респондент отметил, что женщинам труднее достигать карьерных высот. Сами женщины такой вариант выбирали еще чаще — 42%.

Фото: Unsplash