Работать раньше — получать меньше: как женщины строят карьеру
Женщины активнее мужчин ищут работу в юном и зрелом возрасте, показало исследование сервиса «Работа.ру». Среди соискателей в возрасте 18‒24 лет 16% женщин и 14% мужчин. На долю соискательниц в возрасте 46‒54 лет приходится 19% резюме, а мужчин — 18%.
При этом женщины чуть менее активны на рынке труда в возрасте от 25 до 35 лет — 26% резюме в этой возрастной группе принадлежит женщинам, и 28% — мужчинам. Доля соискателей в возрасте 36‒45 лет одинакова для обоих гендеров (по 27%). И только 9% женщин ищут работу в предпенсионном возрасте.
В каком возрасте ищут работу в России:
|Возраст
|Женщины
|Мужчины
|18‒24 года
|16%
|14%
|25‒30 лет
|13%
|14%
|31‒35 лет
|13%
|14%
|36‒40 лет
|14%
|14%
|41‒45 лет
|13%
|13%
|46-54 лет
|19%
|18%
|55+ лет
|9%
|11%
Возраст карьерного успеха, когда соискатель претендует на должности руководителя, директора или топ-менеджера, у женщин наступает в 41 год, а у мужчин — в 45 лет.
Большинство россиян (60%) не считают, что пол важен для успешного карьерного роста. Однако каждый третий респондент отметил, что женщинам труднее достигать карьерных высот. Сами женщины такой вариант выбирали еще чаще — 42%.
При этом женщины скромнее оценивают свою работу. В опросе россиянки указывали, что хотели бы получать 80 тысяч рублей в месяц, тогда как мужчины в среднем по стране называли цифру 103 тысячи рублей. В Москве желаемая средняя зарплата женщин оказалась выше — 97 тысяч рублей в месяц.
|Женщины по России
|Мужчины по России
|Женщины из Москвы
|Мужчины из Москвы
|80 тысяч рублей
|103 тысяч рублей
|97 тысяч рублей
|111 тысяч рублей
Большинство россиян (60%) не считают, что пол важен для успешного карьерного роста. Однако каждый третий респондент отметил, что женщинам труднее достигать карьерных высот. Сами женщины такой вариант выбирали еще чаще — 42%.
Фото: Unsplash
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