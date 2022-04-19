Весенние санкции в IT ощутили большинство специалистов этой сферы — опрос

Большинство российских IT-специалистов заявили о том, что на них лично отразились весенние санкции в сфере IT и другие ограничения в сфере технологий, а почти каждый второй задумывается о том, чтобы покинуть Россию, показал опрос «Промрейтинга» и GR-комитета «Руссофта».
- 68,4% IT-специалистов ощутили санкции и ограничения, 28,6% не зафиксировали их влияния на себе.
- О тревоге и депрессии относительно своих карьерных перспектив рассказала почти половина IT-специалистов (42%). При этом почти 30% опрошенных готовы использовать свою энергию на создание чего-то нового.
- Более половины (52,2%) согласны с тем, что уход зарубежных компаний и сервисов существенно замедлит развитие российской IT-отрасли. При этом каждый пятый (21,1%) уверен, что сложившаяся ситуация — это открывающееся окно возможностей для создания и развития отечественных IT-продуктов.
- О том, чтобы покинуть Россию, задумывается почти каждый второй айтишник (40,1%). Но больше тех, кто склоняется остаться — 50,4%. Заметно выше этот процент в регионах РФ. Каждый десятый затруднился с ответом на вопрос о перспективах релокации.
- Почти все IT-специалисты (92,1%) знают о попытках государства разработать систему льгот для айтишников, наиболее известные меры поддержки — отсрочка от армии и освобождение бизнеса от проверок и налога на прибыль.
Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди совершеннолетних специалистов в области информационных технологий с 14 марта по 11 апреля 2022 года. Объем выборки — 3300 случайных респондентов.
Фото на обложке: Unsplash
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