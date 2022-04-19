Большинство российских IT-специалистов заявили о том, что на них лично отразились весенние санкции в сфере IT и другие ограничения в сфере технологий, а почти каждый второй задумывается о том, чтобы покинуть Россию, показал опрос «Промрейтинга» и GR-комитета «Руссофта».

Весенние санкции в IT ощутили большинство специалистов этой сферы — опрос