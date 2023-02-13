Десятый пакет санкций ЕС содержит новые меры против «Альфа-банка» — Politico

В очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза могут добавить новые ограничения в отношении четырех российских банков, пишет Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с планами Еврокомиссии.

В начале месяца глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций против РФ будет предусматривать экспортные ограничения на сумму $10 млрд. Ввести его планируется 24 февраля, в годовщину ввода российских войск на территорию Украины.

По данным Politico, очередным пакетом могут быть введены новые санкции против четырех кредитных организаций РФ, в том числе против «Альфа-банка».

Кроме того, пакет предполагает включение в санкционный список 130 физических лиц и организаций. Речь идет о должностных лицах администраций, контролируемых ВС РФ территорий. Также в список могут внести журналистов государственных СМИ.

По информации Politico, ЕС введет запрет на вхождение россиян в состав совета директоров компаний, связанных с критической инфраструктурой. Поимо этого, ограничат ввоз из Евросоюза строительной техники и грузовиков. А из России могут запретить импортировать битума и каучука.

«Альфа-банк» с февраля прошлого года находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. После попадания в SDN-лист США американские активы организации оказались заморожены.

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