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Санкции не повлияли на поставки оборудования для майнинга криптовалюты в Россию

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Санкции и текущая экономическая ситуация не повлияли на поставки в Россию оборудования для майнинга криптовалюты, возможно только изменение их логистики, сообщил директор по GR оператора центров обработки данных Bitriver Олег Огиенко.

Санкции не повлияли на поставки оборудования для майнинга криптовалюты в Россию

«В текущей ситуации мы не видим глобальной проблемы в поставке оборудования для майнинга в Россию. Только лишь видим перестройку логистических цепочек в определенной сфере. Оборудование для майнинга биткойна и других криптовалют как поставлялось, так и поставляется», — сообщил Огиенко.

Большая часть такого оборудования производится в КНР, указал он. По словам Огиенко, иностранные импортеры в настоящий момент не принимают каких-либо решений об их ограничении. Оборудование ввозится, этого оборудования хватит на всех, добавил он.

По данным исполнительного директора Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн (РАКИБ) Александра Бражникова, на сегодняшний день в России находится избыточное количество оборудования для майнинга, которое пока не используется.

«Мощности оборудования, которое в России есть, — сотни мегаватт, которые можно хоть сейчас подключить, просто некуда подключать. Вот в чем проблема. Очередь стоит на те мощности, которых еще нет», — отметил он. Бражников. 

Минфин 18 февраля 2022 года направил в правительство свою версию законопроекта «О цифровой валюте», которая содержит нормы регулирования майнинга и обращения криптовалют в России. Документ вводит определение цифрового майнинга, как деятельности направленной на получение криптовалюты. Также предусмотрен механизм информирования налоговой службы сведениями, необходимыми для проведения контроля и надзора.

Фото на обложке: Fatiha and DN / Shutterstock

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