Минфин предложил правительству свою версию «безопасного крипторынка»

Минфин 18 февраля направил в правительство свою версию законопроекта «О цифровой валюте». Ранее два законопроекта на эту тему подготовил Банк России. Ведомство получило предложения регулятора и собирается учесть те, которые не противоречат позиции Минфина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к финансово-экономическому блоку кабинета министров. Также о внесении законопроекта в правительство и основных его положениях сообщает сам Минфин.

Спор ЦБ и правительства насчет легализации майнинга и обращения криптовалют перешел в острую фазу в начале 2022 года, когда Банк России заявил о том, что категорически против такой деятельности.

Мегарегулятор в январе выпустил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором перечислил риски криптовалют: угроза финансовой стабильности, благосостоянию граждан и вывод сбережений из экономики. Исходя из этого ЦБ предложил ввести полный запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России и установить ответственность за его нарушение.

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В феврале правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, основанную на предложениях Минфина. Они предусматривают регулирование криптовалют в стране без их запрета. Ведомство полагает, что полное отсутствие регулирования криптовалют, как и их запрет, приведет к дестабилизации отрасли, росту доли теневой экономики и мошенничества. Кроме того, правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления, где будут использоваться такие инструменты.

В ЦБ предложенную концепцию раскритиковали и настояли на законодательном запрете оборота криптовалют в стране. И ЦБ, и Минфин при этом должны были представить свои версии законопроекта о регулировании криптовалют в России к 18 февраля.

Что предлагает законопроект Минфина

Использовать цифровые валюты в качестве средства платежа в России будет по-прежнему запрещено. Вместо этого предлагается использовать их как инструмент инвестиций.

Проводить операции на криптобиржах и в криптообменниках будет можно. Для этого документ определяет требования к криптобиржам и криптообменникам (Минфин называет их операторами).

Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств.

Будет создан специальный реестр операторов. Деятельность подобных компаний будет лицензироваться и контролироваться (орган будет определен правительством). Иностранные криптобиржи, чтобы получить лицензию, должны будут зарегистрироваться в России.

Законопроект учитывает мнение Банка России об опасности для неквалифицированных инвесторов при «играх» на криптобирже. Для защиты прав и интересов инвесторов биржи обяжут информировать граждан о высоких рисках.

Граждане должны будут проходить онлайн-тестирование перед покупкой криптовалюты. При успешном тестировании они смогут вкладывать в цифровые валюты до 600 тыс. рублей ежегодно. Лимит для тех, кто не прошел тестирование, составит 50 тыс. рублей. При этом квалифицированные инвесторы и юрлица смогут совершать операции без ограничений.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты разрешат только при условии проведения идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты будут возможны только через банки с использованием банковского счета.

Вводится определение цифрового майнинга, как деятельности направленной на получение криптовалюты. Также предусмотрен механизм информирования налоговых органов сведениями, необходимыми для проведения контроля и надзора.

криптовалюты. Также предусмотрен механизм информирования налоговых органов сведениями, необходимыми для проведения контроля и надзора. Для большей безопасности Минфин готов обязать криптобиржи дополнительно оценивать риски проведения криптовалютных транзакций: риск-уровень клиента и географический риск (страна проживания и национальность); сотрудничать с разными поставщиками решений для предотвращения и обнаружения отмывания денег и финансирования терроризма.

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