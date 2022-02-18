Банк России подготовил законопроект о запрете выпуска и обращении частной цифровой валюты на территории РФ. Регулятор также предложил ввести штрафы до 1 млн рублей за несоблюдение такого запрета.

ЦБ предложил штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на выпуск и обращение частной криптовалюты в РФ