Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ предложил штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на выпуск и обращение частной криптовалюты в РФ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России подготовил законопроект о запрете выпуска и обращении частной цифровой валюты на территории РФ. Регулятор также предложил ввести штрафы до 1 млн рублей за несоблюдение такого запрета.

ЦБ предложил штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на выпуск и обращение частной криптовалюты в РФ

ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке сообщает, что законопроект направлен в Минфин.

Что запрещает законопроект ЦБ:

  • Организовывать выпуск и обращение частной цифровой валюты на территории России.
  • Создавать юрлица для оборота криптовалют.
  • Банка и субъектам национальной платежной системы владеть частными цифровыми валютами.
  • Распространять информацию о криптовалютах и их выпуске в России.

В конце января правительство РФ утвердило концепцию развития рынка криптовалют, основанную на предложениях Минфина. В ЦБ в свою очередь «от и до» раскритиковали ее и настояли на законодательном запрете оборота криптовалют в стране. 

Что предлагает Минфин:

  • организовать процедуру «приземления» в России иностранных криптовалютных бирж: обязать их открыть представительства на территории страны и иметь техническую интеграцию с уполномоченными на обмен криптовалюты российскими банками;
  • запретить вывод средств через счета/электронные кошельки, которые открыты не в системе уполномоченных российских банков;
  • ограничить возможность работы в России иностранных бирж цифровых валют, зарегистрированных в офшорных зонах из утверждаемого Минфином списка;
  • обязать иностранные криптобиржи иметь лицензию на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой в соответствии с требованиями законодательства страны своего местонахождения.

Какие доводы ЦБ приводил против:

  • Легализация криптовалют будет подспорьем для инвестиций в этот инструмент, население по сути втянется в финансовую пирамиду.
  • Разделение инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных бессмысленно, потому что динамика курсов криптовалют определяется исключительно спекулятивными факторами — они могут обесцениться в случае запрета каким-нибудь из мировых регуляторов — и уровень финансовой грамотности инвестора в данном сценарии никак не повлияет на ситуацию.
  • Использование криптовалют создаст риски для независимости денежной политики государства и способствует выводу денег с фондовых рынков, из банков и реальной экономики. Регулирование рынка не позволит вывести его из серой зоны, а только лишь создаст законный способ для вывода незаконных доходов.
  • У инвесторов — граждан России — возникнет иллюзия государственной защиты, в случае обвала рынка криптовалют это приведет к массовым жалобам населения и требованиям возместить убытки из средств госбюджета, что, в свою очередь, может пагубно сказаться на экономике и финансовой стабильности государства, считают в ЦБ.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Участники финрынка предложили создать платформу для управления личными данными
  2. 2 ЦБ сообщил о четырехкратном росте числа финансовых пирамид
  3. 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  4. 4 Как сделать биткоин-ферму экологичной: кейс Kryptovault
  5. 5 Криптобиржа Binance вошла в Ассоциацию банков России для «диалога с властью»

ВОЗМОЖНОСТИ

18 февраля 2022

PwC Venture Hub

20 февраля 2022

Impact Innovators

20 февраля 2022

Zayed Middle East Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ