ЦБ предложил штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на выпуск и обращение частной криптовалюты в РФ

Банк России подготовил законопроект о запрете выпуска и обращении частной цифровой валюты на территории РФ. Регулятор также предложил ввести штрафы до 1 млн рублей за несоблюдение такого запрета.
ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке сообщает, что законопроект направлен в Минфин.
Что запрещает законопроект ЦБ:
- Организовывать выпуск и обращение частной цифровой валюты на территории России.
- Создавать юрлица для оборота криптовалют.
- Банка и субъектам национальной платежной системы владеть частными цифровыми валютами.
- Распространять информацию о криптовалютах и их выпуске в России.
В конце января правительство РФ утвердило концепцию развития рынка криптовалют, основанную на предложениях Минфина. В ЦБ в свою очередь «от и до» раскритиковали ее и настояли на законодательном запрете оборота криптовалют в стране.
Что предлагает Минфин:
- организовать процедуру «приземления» в России иностранных криптовалютных бирж: обязать их открыть представительства на территории страны и иметь техническую интеграцию с уполномоченными на обмен криптовалюты российскими банками;
- запретить вывод средств через счета/электронные кошельки, которые открыты не в системе уполномоченных российских банков;
- ограничить возможность работы в России иностранных бирж цифровых валют, зарегистрированных в офшорных зонах из утверждаемого Минфином списка;
- обязать иностранные криптобиржи иметь лицензию на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой в соответствии с требованиями законодательства страны своего местонахождения.
Какие доводы ЦБ приводил против:
- Легализация криптовалют будет подспорьем для инвестиций в этот инструмент, население по сути втянется в финансовую пирамиду.
- Разделение инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных бессмысленно, потому что динамика курсов криптовалют определяется исключительно спекулятивными факторами — они могут обесцениться в случае запрета каким-нибудь из мировых регуляторов — и уровень финансовой грамотности инвестора в данном сценарии никак не повлияет на ситуацию.
- Использование криптовалют создаст риски для независимости денежной политики государства и способствует выводу денег с фондовых рынков, из банков и реальной экономики. Регулирование рынка не позволит вывести его из серой зоны, а только лишь создаст законный способ для вывода незаконных доходов.
- У инвесторов — граждан России — возникнет иллюзия государственной защиты, в случае обвала рынка криптовалют это приведет к массовым жалобам населения и требованиям возместить убытки из средств госбюджета, что, в свою очередь, может пагубно сказаться на экономике и финансовой стабильности государства, считают в ЦБ.
Фото на обложке: Unsplash
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