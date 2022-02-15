ЦБ раскритиковал концепцию Минфина по криптовалютам и предложил ее исправить

Споры о легализации криптовалют в России получили новый виток развития. В ЦБ «от и до» раскритиковали концепцию регулирования рынка, предложенную Минфином, и настояли на законодательном запрете оборота криптовалют в стране. В одном из доводов Банк России говорит о втягивании населения в инструмент, который по сути является финансовой пирамидой.

Письмо с возражениями относительно концепции Минфина по регулированию рынка криптовалют глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила министру финансов Антону Силуанову. С документом ознакомился Forbes.

В обращении к главе Минфина глава Банка России критикует концепцию, предложенную министерством, и которую уже одобрили в правительстве.

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Один из доводов ЦБ гласит о том, что легализация криптовалют будет подспорьем для инвестиций в этот инструмент, который, по словам Эльвиры Набиуллиной, является финансовой пирамидой.

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Вместе тем у инвесторов – граждан России – возникнет иллюзия государственной защиты, что в случае обвала рынка криптовалют приведет к массовым жалобам населения и их требованиям по возмещению убытков из средств госбюджета, а это, в свою очередь, может пагубно сказаться на экономике и финансовой стабильности государства, считают в ЦБ.

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Кроме того, в Банке России считают разделения инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных бессмысленным, потому что динамика курсов криптовалют определяется исключительно спекулятивными факторами – они могут обесцениться в случае запрета каким-нибудь из мировых регуляторов – и уровень финансовой грамотности инвестора в данном сценарии никак не повлияет на ситуацию.

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Банк России уверен в том, что использование криптовалют создаст риски для независимости денежной политики государства и способствует выводу денег с фондовых рынков, из банков и реальной экономики. Регулирование рынка не выведет его из серой зоны, а только лишь создаст законный путь для вывода незаконных доходов.

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В ЦБ настаивают на запрете оборота криптовалют в стране на законодательном уровне и предлагают внести поправку в федеральный закон об обороте частных цифровых валют.

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Предложения Банка России в частности подразумевают запрет для финансовых организаций на владение такими валютами, а также запрет на распространение любой информации, связанной с майнингом, обращение криптовалют и их приеме в качестве платежного средства.

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