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Европейский союз ввел 13-й пакет антироссийских санкций

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Евросоюз принял 13-й пакет санкций в отношении России. Новые ограничительные меры распространяются на 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе на компании из третьих стран.

Европейский союз ввел 13-й пакет антироссийских санкций

Как сообщается в пресс-релизе Европейского совета, список запрещенных к экспорту товаров пополнился возможными компонентами для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, включая электротрансформаторы, катушки индуктивности и другие детали.

Кроме того, совет добавил в список 27 организаций, обвиняемых в поддержке российского военно-промышленного комплекса (ВПК). На эти компании будут распространяться жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Среди предприятий, включенных в санкционный список, числятся 10 компаний из Турции, Китая, Сербии, Казахстана, Индии, Таиланда и Шри-Ланки. В заявлении ведомства говорится, что эти организации помогают России в обходе торговых ограничений.

12-й пакет антироссийских санкций, несмотря на возражения Австрии и Венгрии, был принят ЕС в середине декабря прошлого года. Ограничения включали запрет на импорт алмазов, чугуна, проволоки, фольги и некоторых труб.

По данным Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, в ближайшие несколько недель Евросоюз начнет работу над 14-м пакетом санкций против России.

Фото: Unsplash

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