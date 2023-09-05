До 31 декабря 2023 года немецкий разработчик ПО SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России. В силе до истечения полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов.
Клиенты компании уже стали передавать техподдержку своих систем локальными IT-компаниям. Одной из них может стать «Лаб СП», учрежденная в 2022 году бывшими сотрудниками SAP.
Однако полная замена SAP пока невозможна, полагают эксперты, решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий, и полноценных аналогов нет.
- SAP продавала в России несколько продуктов для бизнеса, в числе которых ERP, CRM-системы, сервисы для управления логистикой SCM. Клиентами SAP были в том числе «Газпром» и Сбербанк
- Компания остановила работу своих облачных сервисов в России 25 марта 2022 года. С апреля она прекратила работать с российскими клиентами.
Фото на обложке: monticello /
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