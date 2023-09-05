Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчик ПО SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

До 31 декабря 2023 года немецкий разработчик ПО SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России. В силе до истечения полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов.

Разработчик ПО SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России

Клиенты компании уже стали передавать техподдержку своих систем локальными IT-компаниям. Одной из них может стать «Лаб СП», учрежденная в 2022 году бывшими сотрудниками SAP.

Однако полная замена SAP пока невозможна, полагают эксперты, решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий, и полноценных аналогов нет.

  • SAP продавала в России несколько продуктов для бизнеса, в числе которых ERP, CRM-системы, сервисы для управления логистикой SCM. Клиентами SAP были в том числе «Газпром» и Сбербанк
  • Компания остановила работу своих облачных сервисов в России 25 марта 2022 года. С апреля она прекратила работать с российскими клиентами.

Фото на обложке: monticello / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
  2. 2 Автоматизация HR-процессов с помощью российского программного обеспечения. Выбираем подходящие решения
  3. 3 Napoleon IT и SAP запустили научно-исследовательский проект для студентов на базе МФТИ, Мюнстера и Стэнфорда
  4. 4 Биоинженер, промдизайнер, конструктор, медфизик: эксперты рассказывают, с чего начать путь в их профессию
  5. 5 «Возможно, нам предложат в 10 раз больше, чем мы стоим в реальности, и тогда…»

ВОЗМОЖНОСТИ

05 сентября 2023

Конкурс запатентованных изобретений в индустрии рыбного хозяйства от Россельхозбанка

08 сентября 2023

WOW PRO 2023

09 сентября 2023

Codemasters Code Cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ