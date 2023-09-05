До 31 декабря 2023 года немецкий разработчик ПО SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России. В силе до истечения полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов.

Разработчик ПО SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России