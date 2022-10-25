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SAP отложил уход из России из-за сложностей с продажей бизнеса и рисков для сотрудников

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик приложений для бизнеса SAP отложил уход из России из-за сложностей с продажей бизнеса и рисков для сотрудников. К концу 2022 года в офисе останется менее 100 работников из 1250, сообщил Reuters.

SAP отложил уход из России из-за сложностей с продажей бизнеса и рисков для сотрудников

Компания потеряет €350 млн из-за ухода с рынков России и Белоруссии. Это примерно треть годовой операционной прибыли компании. Однако SAP так и не смог найти покупателей на свой бизнес.

SAP уже закрыла свой облачный бизнес и ЦОД в России, при этом сохранились годовые контракты на поддержку. В случае отказа от них могут возникнуть юридические риски, за которые будут отвечать местные менеджеры. 

В сентябре глобальный офис немецкой SAP собирался распродать всю вычислительную технику, которая есть в собственности компании в России. Речь шла о серверах, коммутаторах, системах хранения данных — всего 3,5 тыс. единиц оборудования. Балансовая цена оборудования достигает €50 млн (3 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 7 сентября), по другим сведениям, рыночная стоимость техники оценена примерно в 1,4 млрд рублей.

SAP продавала в России несколько продуктов для бизнеса, в числе которых ERP, CRM-системы, сервисы для управления логистикой SCM. Клиентами SAP были в том числе «Газпром» и Сбербанк.

SAP остановила работу своих облачных сервисов в России 25 марта. С апреля компания прекратила работать с российскими клиентами.

Фото на обложке: nitpicker / Shutterstock

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