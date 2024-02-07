Немецкий разработчик ПО для бизнеса SAP закроет доступ клиентам из РФ к облачным услугам

Немецкий разработчик ПО для бизнеса SAP, который ранее предупреждал об уходе с российского рынка, 20 марта отключит клиентам из РФ доступ к облачным услугам, выяснил РБК.
Ограничение доступа станет последним этапом ухода из России, хотя ряд крупных компаний все еще используют услугами разработчика.
Компания хотела уйти из России еще в 2022 году, однако тогда возникли сложности с продажей бизнеса. В марте прошлого года руководитель SAP в России перешел в проект, который будет оказывать поддержку клиентам немецкой компании. За ним из российского подразделения перешла часть команды.
Теперь материнская компания предупредила свою российскую «дочку», что ограничит доступ клиентов из РФ к своим облачным услугам.
Компания рекомендует до 20 марта выгрузить все необходимые данные из облака. Также компания заявила о готовности «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».
SAP до начала спецоперации работала в России с финансовыми компаниями и государственными организациями. Разработчик продавал услуги в сфере логистики, промышленности, торговли.
Фото на обложке: monticello /
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