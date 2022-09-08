SAP начал избавляться от своей вычислительной техники в России

Глобальный офис немецкой SAP собирается распродать всю вычислительную технику, которая есть в собственности компании в России, узнал «Коммерсантъ». Речь идет о серверах, коммутаторах, системах хранения данных — всего 3,5 тыс. единиц оборудования.
Один из собеседников издания уточняет, что SAP хочет найти российского партнера, которому передаст технику, а тот уже будет ее реализовывать.
Балансовая цена оборудования достигает €50 млн (3 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 7 сентября), знает один источник. Другой уточнил, что рыночная стоимость техники оценена примерно в 1,4 млрд рублей.
По данным «Ъ», покупкой интересуется «Ростелеком». Гендиректор SAP CIS Андрей Филатов не стал комментировать эту тему, в «Ростелекоме» также отказались от комментариев.
SAP является одним из крупнейших в мире и РФ (примерно 60% рынка) поставщиков систем для управления ресурсами предприятия. После начала спецоперации на Украине SAP фактически свернула работу в России, оставив только поддержку текущих клиентов, а в июне заявила о планах полностью покинуть рынок.
Фото на обложке: nitpicker /
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