«SAP — всё»: как российские промышленники переходят на отечественное ПО

События последних лет поменяли российский ИТ-мир, вынудив компании переходить на продукты отечественных вендоров. Для производственных предприятий задачей номер один стала замена решений немецкого разработчика SAP. Александр Тарасов, архитектор департамента поддержки продаж Arenadata, рассказал, с какими сложностями сталкиваются компании, как решают и почему «серые» схемы закупки лицензий — путь в никуда.

Как уходила SAP

Немецкая компания SAP, производившая ERP- и CRM-системы, пришла в Россию около 30 лет. Согласно данным открытых источников, к концу 2021 года её программное обеспечение использовали около 45% российских компаний.

В марте 2022 года вендор заявил об уходе из России, однако этот процесс оказался постепенным. Лишь в конце 2023 года SAP прекратила техническую поддержку клиентов из РФ. А в феврале 2024 года компания заявила о закрытии доступа для российских организаций к своим облачным сервисам.

До 31 марта 2025 года продуктами SAP смогут пользоваться дипломатические и консульские представительства ЕС в России, международные организации, а также российские дочерние структуры компаний, зарегистрированных в ЕС и Швейцарии.

Однако это не более тысячи организаций, к которым не относятся крупнейшие российские компании, включая организации с госучастием и госсектор. Уход из России для SAP оказался затратным: на реструктуризацию бизнеса компания потратила 410 млн евро.

Как отмечают аналитики, доля российских компаний, использующих продукты SAP BW, всё ещё высока: только 20% организаций из различных отраслей бизнеса и госсектора перешли на отечественное ПО. Например, в машиностроении, нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей отраслях продуктами SAP продолжают пользоваться примерно 60% предприятий.

Вокруг ПО SAP строились целые экосистемы, изменение которых может стать длительным процессом и занять вплоть до года. Поэтому неудивительно, что вопрос замены продуктов немецкого вендора остаётся актуальным и при этом сложным.

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С какими проблемами столкнулись промышленные компании

Отсутствие универсального решения. Реальный сектор от других сфер отличает специфика бизнес-процессов и собираемых данных: ни одна промышленная компания не повторяет другую. Они используют специфические производственные данные. И у каждого направления, будь то машиностроение, переработка или пищевая промышленность, процессы строятся принципиально по-разному.

Дорогостоящее оборудование. Сложность перехода на отечественные решения вызвана также высокими затратами на приобретение дополнительных серверных мощностей и выросшей в связи с этим стоимостью владения системой. А переход с SAP порой требует существенной перекройки всей внутренней ИТ-инфраструктуры.

Кадровый голод. Существует недостаток квалифицированного персонала для поддержки и развития решений SAP, поскольку после ухода вендора из России многие специалисты или сменили технологию, или покинули страну.

С другой стороны, именно в силу масштабов данных промышленному бизнесу необходима миграция в краткосрочной перспективе. Согласно исследованию McKinsey, производственные компании удаляют до 95% данных, не анализируя их и не извлекая дополнительную выгоду. В отсутствие поддержки вендора с расширением бизнеса и ростом объёма данных этот процент будет увеличиваться, а проблема хранения и обработки данных — усугубляться.

По мере развития бизнеса система тоже должна развиваться и обеспечивать достаточные мощности для поддержки операционных процессов и аналитики. Оставаясь полностью на SAP, компания может столкнуться со спектром проблем: дорогостоящей стоимостью ИТ-инфраструктуры, отсутствием доступа к обновлениям, техподдержке и другими.

В условиях нарушения логистических цепочек и конкуренции с китайскими производителями промышленным компаниям необходим другой подход к работе с данными: самостоятельное выстраивание бизнес-процессов, назначение ответственного за цифровую трансформацию (CDO), хранение огромных данных и их аналитика.

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Как сегодня производственники переходят с SAP на российское ПО

Переход с SAP можно разделить на две группы:

Миграция бизнес-приложений. Она может быть связана с влиянием на бизнес-процессы и влечёт за собой работы по их оптимизации. Перенос или миграция системы SAP BW.

Первая область представлена на рынке различными решениями, например, 1C. То, что получат бизнес-пользователи, можно наглядно увидеть ещё до начала перехода на новую систему. Но когда заходит речь о платформе для замены аналитической подсистемы, компании может быть сложно сделать правильный выбор, поскольку ей предстоит выбрать информационную систему, которая не имеет индустриальной или бизнес-специфики.

При этом вопросы сбора, обработки, анализа и предоставления информации требуют архитектурной и технологической проработки. Здесь можно посоветовать работать с вендорами, предлагающими разные варианты систем, применимых в разных условиях, избегать монопроизводителей, которые сделали «молоток» и предлагают его всегда, даже если нужно применять «отвёртку».

Эксперты выделяют два основных способа перехода с продуктов SAP BW на российское ПО в зависимости от бюджета и сроков:

полный: предприятие переезжает на новую платформу данных с полным замещением продуктов SAP;

частичный: предприятие использует гибридную архитектуру, то есть обработка горячих данных остаётся на стороне SAP BW, а хранилище данных переносится на альтернативное решение.

Что нужно сделать, чтобы реализовать переход на российское ПО:

Подобрать ИТ-команду, которая умеет работать с новой технологией, либо обучить имеющихся специалистов. Научить бизнес-пользователей работать на новой системе. Приобрести дополнительные серверные мощности, совместимые с новым ПО, либо рассмотреть возможность переезда в облако. Нивелировать возможные технические риски, связанные с одновременным переносом всей BI-отчётности на новые инструменты.

Снизить риски и ускорить процесс перехода помогает использование специализированных инструментов, например, каталога данных. Они способны подключаться к информационным системам, например, SAP HANA, и автоматизировано собирать артефакты текущего ландшафта, обогащая его расширенным описанием.

Дальнейшая миграция будет сопровождаться созданием в каталоге новых объектов. При этом команда специалистов, выполняющая переход, может сверить создаваемый ландшафт с унаследованным и сделать необходимые корректировки или оптимизации.

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Что делать, если полная миграция невозможна

Не каждое предприятие может позволить себе реализовать проект по полной миграции. Если в организации накоплен внушительный объём данных для отчётности, а также сформировано большое количество витрин, для полной миграции с BW потребуется переподключить к новой системе все BI-инструменты.

При этом в большинстве случаев в организациях используются устаревшие технологии SAP (например, SAP Business Explorer) и переключение осуществить невозможно. В такой ситуации всю отчётность необходимо переписать вручную.

Это непростой процесс, и в условиях ограниченных ресурсов многие организации часто выбирают вариант частичной миграции с SAP BW с созданием гибридной ИТ-архитектуры. В качестве основного корпоративного хранилища данных используется новый продукт, а на SAP BW остаётся обработка горячих данных для пользовательских витрин.

Что можно перенести в новое хранилище в первую очередь:

детальные исторические данные, которые организация использует редко, а также доступ к которым ограничивает узким кругом пользователей;

массивы информации, доступ к которым напрямую пользователям не нужен, — это данные, которые система преобразовывает, и на их основе создаются пользовательские витрины отчётов.

данные, которые собирают и хранят в SAP BW для передачи в другие связанные системы (напрямую в BW потребителями не используются).

При частичной миграции возможны несколько сценариев в зависимости от возможностей конкретной организации:

Если нет ресурсов на полноценный перенос витрин данных, можно ограничиться вынесением всех процессов сбора и подготовки данных в новое хранилище. Если вынесение всех процессов сбора и подготовки данных также не представляется возможным ввиду ограниченных сроков или других причин, возможен сценарий с частичным вынесением наиболее ресурсоёмких преобразований. Для ситуации, когда необходимо экстренно освободить дополнительные мощности в минимальные сроки, подойдёт «лёгкий» сценарий миграции с вынесением исторических данных.

Частичная миграция может быть промежуточным шагом перед полной миграцией, а в некоторых случаях выступать в качестве самостоятельного варианта, если он оптимально подходит компании.

Частичная миграция менее заметна для пользователей, даёт возможность поэтапной реализации и позволяет обойтись без покупки дополнительного оборудования. Однако возникает необходимость всё время бороться за производительность системы. Из-за нескольких итераций проект становится непрозрачным и сложным для точного расчёта сроков и рисков.

Альтернатива коммерческим решениям

Одной из альтернатив коммерческим решениям в рамках миграции с SAP BW являются Open source-продукты. Например, реализованные на технологиях с открытым исходным кодом Greenplum, ClickHouse. Преимущество их использования заключается в том, что предприятиям не придётся платить за лицензии.

Более того, если технология достаточно популярна и обросла значительным открытым сообществом разработчиков, конечному потребителю помогут с решением задач на тематических форумах. При этом из внедрение Open source-продуктов не противоречит правилам, установленным регуляторами.

У «голого» Open source есть минусы. Например, для того чтобы внедрить и поддерживать построенные на нём продукты, потребуется собственная ИТ-команда.

Как отметили 75% опрошенных нами представителей промышленности, на их предприятиях есть свои отделы по работе с платформами данных и выделенная роль директора по данным (CDO). При этом найти компетентных специалистов сюда непросто. Закрытие вакансии архитектора данных может занимать до 1,5–3 лет. Поэтому 88% респондентов назвали кадровый голод существенным препятствием на пути развития собственных разработок.

Прослеживается взаимосвязь: чем менее популярна используемая Open source технология, тем меньше на рынке труда специалистов, которые могут с ней работать.

Другая важная проблема — внедрение нового продукта в существующий ИТ-ландшафт. SAP BW было легко в него интегрировать, поскольку разработчики софта были заинтересованы в совместимости с продуктом немецкого вендора. В случае Open source-проектов есть вероятность, что придётся тратить много ресурсов на создание коннекторов, связывающих его с уже используемым на предприятии ПО.

Позиция «посмотрим что будет» — это путь в никуда

SAP — всё. Но остаются компании, которые заняли выжидательную позицию и надеются переждать «шторм». Они используют старые лицензии на продукты SAP, обходятся без регулярных обновлений, техподдержки и других вендорских услуг. Но такой вариант возможен лишь некоторое время, после чего ПО морально и технически устареет.

Наверняка существуют предприятия, которые пытаются получить доступ к продуктам SAP по «серым» схемам. Однако это путь в никуда, который подвергает опасности всю инфраструктуру предприятия.

Следует помнить, что начиная с 2026 года использование зарубежного ПО на объектах критической инфраструктуры, к которым относят и реальный сектор, будет запрещено.

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