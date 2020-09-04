SpaceX раскрыла скорость интернета со спутников

Система спутникового интернета Starlink американской SpaceX обеспечивает скорость скачивания 100 мегабит в секунду. Об этом сообщает NewScientist со ссылкой на данные компании.

Подобные зарубежные системы, в частности, британская OneWeb, не получили разрешение на свою деятельность в России.

Представитель SpaceX, рассказавший о тестировании пользовательских терминалов Starlink, отметил, что сеть обеспечивает «сверхнизкую задержку» (пинг), которая позволяет играть в онлайн-игры и скачивать сразу несколько роликов в HD-формате.

В настоящее время компания тестирует межспутниковое соединение между космическими аппаратами Starlink, в результате чего между парой спутников при помощи лазерной связи было передано около 100 гигабайт данных.

В SpaceX уверяют, что полномасштабное использование этой технологии станет «одним из самых быстрых вариантов передачи данных по всему миру», что не только обеспечит малый пинг, но и «привлечет американских военных к инвестированию в Starlink для связи с истребителями».

Первую публичную версию сети SpaceX планирует развернуть уже в текущем году.

В настоящее время на околоземной орбите находится более 700 космических аппаратов системы Starlink, всего планируется размещение 12 тысяч таких спутников.

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