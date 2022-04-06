Опрос показал, что почти каждый пятый россиянин хранит накопления дома

Почти каждый пятый россиянин (16%) хранит накопленные средства дома наличными, показал опрос «Почта Банка». При этом большей популярностью все же пользуются вклады и накопительные счета.
Треть (33%) сохраняют средства во вкладах, 26% — на накопительных счетах. 15% участников опроса рассказали, что инвестировали в крупные покупки, 10% — купили валюту.
Среди тех, кто открыл депозит, вложения в рубли выбрали 73%, 13% открыли вклад в долларах, 8% — в евро, 6% — в юанях.
Также опрос показал, в какие крупные покупки россияне уже вложили или готовы вложить накопления:
- 27% приоритетным считают погашение кредита,
- 25% купили бы квартиру или дом,
- 13% купят машину,
- 12% купят крупную бытовую технику,
- 10% рассчитывают приобрести земельный участок,
- 8% собираются потратить деньги на строительство и ремонт.
В опросе приняли участие более 2 тыс. человек в возрасте 17–56 лет из разных регионов страны — это подписчики аккаунтов банка в социальных сетях Telegram, VK, а также посетители сайта. Наиболее активными участниками опроса стали люди среднего возраста 31–54 лет (82% опрошенных).
Фото на обложке: Unsplash
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