У изготовителя вызвавшей ботулизм фасоли отсудили 700 тыс. рублей из-за плохих огурцов

ООО «ДВ Невада», управляющее сетью гипермаркетов «Самбери» и дискаунтеров «Близкий» на Дальнем Востоке, в сентябре 2024 года подало иск к ООО «Савон-К» из-за поставки огурцов «ненадлежащего качества», узнал Русбейс. В итоге компании пришли к мировому соглашению, по которому вторая согласилась выплатить 700 тыс. рублей. «Савон-К» — производитель фасоли, вызвавшей массовую вспышку ботулизма.

«ДВ Невада» подала иск к «Савон-К» в Арбитражный суд Хабаровского края в сентябре 2024 года. Компания потребовала компенсацию в 1 млн рублей за сушеные и маринованные огурцы, нарезанные кубиками.

В судебных материалах указано, что «ДВ Невада» закупило огурцы в пакетах по 9 кг. Счет-фактуры датированы апрелем, маем и июнем 2024 года. Последняя партия поступила 10 июня 2024 года, за пять дней до вспышки ботулизма, из-за которой был задержан коммерческий директор «Савон-К» Владимир Шин. Поскольку огурцы оказались «ненадлежащего качества», операционная компания «Самбери» потратила на их транспортировку 495 тыс. рублей, а на утилизацию — еще 532 тыс. рублей.

В рамках судебных разбирательств стороны в конце декабря пришли к мировому соглашению. «Савон-К» согласилась выплатить своему контрагенту 700 тыс. рублей и отказалась от требований по оплате счет-фактур.

В «ДВ Невада» и «Савон-К» на момент публикации не ответили на запрос Русбейс.

У «Савон-К» было две декларации соответствия на огурцы, обе прекращены 17 июня 2024 года, спустя два дня после вспышки ботулизма. Для получения второй декларации в апреле 2024 года компания воспользовалась испытательным центром в подмосковном городе Железнодорожный. В материалах суда указано, что в этой же лаборатории компания проверяла китайскую спаржу. Впоследствии в Роспотребнадзоре установили, что лаборатория по указанному в декларации адресу отсутствует, а санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с микроорганизмами 3-4 группы патогенности (к ней принадлежит ботулизм) ей не выдавалось.

В июне 2024 года в России произошла вспышка ботулизма, которую называли самой масштабной за всю историю страны. В результате нее пострадали 415 человек, двое умерли. Как заявлял Роспотребнадзор, источником заражения стал салат «Лобио» из фасоли, основными изготовителями которого были ООО «Локалкитчен» (юрлицо «Кухни на районе») и ООО «Савон-К».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Под домашний арест поместили коммерческого директора «Савон-К» Владимира Шина, а также Антона Лозина, который на тот момент занимал должность гендиректора «Локалкитчен».

В августе 2024 года АО «Тандер», операционная компания сети «Магнит», купила 33% в «ДВ Невада», а также подписала опцион на выкуп оставшейся доли. «ДВ Невада» развивает крупную сеть гипермаркетов «Самбери» и дискаунтеров «Близкий» на Дальнем Востоке. Выручка «ДВ Невада» в 2023 году составила 85,9 млрд рублей, чистая прибыль — 1,8 млрд рублей.

В 2024 году выручка «Савон-К» (принадлежит Анатолию Шину) составила 91,5 млн рублей, сократившись на 51%, чистая прибыль зафиксирована на уровне 291 тыс. рублей.

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