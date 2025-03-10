В «Кухне на районе» сменился гендиректор

В «Кухне на районе» (юрлицо ООО «Локалкитчен») сменился гендиректор, эту должность занял Зариф Файзуллоев. На изменения в ЕГРЮЛ, произошедшие 6 марта, обратил внимание Русбейс. Предыдущий гендиректор Антон Лозин проходит в качестве обвиняемого по делу о массовой вспышке ботулизма.

Лозин управлял компанией с ноября 2019 года. В июне 2024 года он был задержан и помещен под домашний арест, но продолжал числиться главой компании. Лозину вменяют п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

По данным «Контур Фокуса», Лозин остается единственным известным совладельцем ООО «Локалкитчен». При размере уставного капитала в 42,4 тыс. рублей его доля, как указывается, составляет 1096 рублей. Остальные совладельцы скрыты.

В декабре 2024 года о выходе совладельцев из проекта заявил его сооснователь Олег Козырев. Бизнесмен опубликовал скрин выписки из ЕГРЮЛ, в соответствии с которой из проекта вышли он сам, ООО «О2О Холдинг» (бывшее совместное предприятие «Сбера» и VK, но VK вышел из него в 2022 году), а также Кирилл Родин и Алексей Колесников. «Было весело, пока не стало грустно», — прокомментировал этот факт предприниматель.

По состоянию на 7 октября Олег Козырев и Алексей Колесников владели по 6,19% компании, у Антона Лозина были 2,58%, у Кирилла Родина — 0,32%. ООО «O2O Холдинг» владело 84,72%. Как распределились доли после выхода участников из проекта, неизвестно.

Что известно о Файзуллоеве. Зариф Изатиллоевич Файзуллоев в 2013 году упоминался в качестве гендиректора московского ООО «АвиаРун», которое занималось вспомогательной деятельностью, связанной с воздушным и космическим транспортом. Компанией владел брянский предприниматель Изатилло Шарифович Файзуллоев. В 2019 году «АвиаРун» было признано недействующим и исключено из ЕГРЮЛ.

Изатилло Файзуллолев также владел предприятием общественного питания ООО «Евро Тур» в городе Унеча Брянской области, ликвидированным в 2012 году. В качестве ИП Изатилло Файзуллоев занимался розничной торговлей в нестационарных торговых объектах и на рынках.

Что это может значить. Как пояснил Русбейс адвокат, управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков, смена гендиректора возможна, когда лицо, находящееся под домашним арестом (в данном случае Антон Лозин), не имеет возможности оперативно управлять компанией. В подобной ситуации назначается новый директор, который осуществляет управление.

Не исключено также, что был поставлен номинальный генеральный директор либо тот, кто займется ликвидацией ООО или будет выполнять «предбанкротные действия». Еще один вариант развития событий — новый гендиректор займется новой деятельностью в компании.

Смена гендиректора может быть связана и с изменением собственника компании, говорит Косаков. «Обычно при смене владельца назначается новое руководство, включая генерального директора, который будет подчиняться новому собственнику и выполнять его задачи. Это может объяснять, почему произошла замена генерального директора — новый собственник стремится реализовать свои цели и стратегии через обновлённое руководство», — отметил он.

Русбейс отправил запросы в «Локалкитчен», суд и Следственный комитет (СК).

Контекст. В июне 2024 года в России произошла вспышка ботулизма, которую называли самой масштабной за всю историю страны. В результате нее пострадали 415 человек, двое умерли. Все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен», заявлял СК. Работа сервиса была приостановлена.

Помимо Лозина, под домашний арест были отправлены глава отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и коммерческий директор ООО «Савон-К» (производителя консервированной фасоли) Владимир Шин. В рамках дела под стражу был помещен повар Карим Норматов.

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