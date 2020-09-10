СП Сбербанка и Mail.ru Group получит контроль в «Кухне на районе»

«O2O» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group — инвестирует в сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе». «O2O» получит 84,7% проекта, оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Планируется, что сделка будет закрыта до конца четвертого квартала 2020 года. Ее сумма не раскрывается.

«О2О» инвестирует часть средств, ранее привлеченных от своих акционеров на развитие бизнеса.

«Кухня на районе» интегрируется в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group, говорится в сообщении. Пользователи смогут авторизовываться в сервисе через Сбербанк ID или VK Connect. Соцсеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, уже добавила мини-приложение «Кухни» для пользователей.

Сервис «Кухня на районе» использует ИТ-систему собственной разработки, чтобы управлять процессами в компании, точно прогнозировать спрос, и планировать поставки продуктов. После интеграции «Кухни» в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group компании «смогут обмениваться технологиями, чтобы совершенствовать все продукты "O2O"», рассчитывают в Сбербанке.

В мае 2020 года «О2О» получило 30% сервиса в залог под условие «полного исполнения любых обязательств» компанией перед «О2О холдингом» по договору займа на сумму до 290 млн рублей. Залогом стали по 15% долей сооснователей «Кухни на районе» Олега Козырева и Алексея Колесникова.

«Кухня на районе» появилась в 2018 году. Она специализируется на доставке еды собственного приготовления. Основатели компании — создатели «Рокетбанка» Колесников и Козырев, бывший маркетолог «Рокетбанка» Кирилл Родин, создатель агрегатора доставки еды «ЕдаСюда» Антон Лозин.

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