«Сбер» поднял максимальную ставку по вкладам до 12%

Сбербанк увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых. Повышение ставок начинает действовать с 17 августа.

Ставка по «СберВкладам и линейке «Управляй» и достигла 11,26% годовых по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» при открытии на 2 месяца на сумму от 100 тыс. рублей и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» при открытии вклада на сумму от 10 млн рублей сроком на три месяца.

Банк России 15 августа на внеочередном заседании принял решение о повышении ключевой ставки до 12% годовых. Решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

В июле ЦБ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. До этого ЦБ РФ шесть раз подряд сохранял ключевую ставку на уровне 7,5%.

Фото на обложке: «Сбер»