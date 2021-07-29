Убыток нефинансового бизнеса «Сбера» в первом полугодии вырос в 2,7 раза, выручка — втрое

Убыток нефинансового бизнеса «Сбера» до налогообложения в первом полугодии 2021 года вырос в 2,7 раза — до 19,2 млрд рублей, следует из отчетности компании. При этом выручка выросла втрое — до 74,7 млрд рублей.

GMV (общий объем оборота товаров) индустрии e-commerce во втором квартале составил 19,7 млрд рублей, увеличившись в 9 раз в годовом выражении. Выручка индустрии FoodTech & Mobility составила 3,9 млрд рулей, показав рост в 3,7 раза.

Выручка компаний, входящих в индустрию Entertainment, составила 3 млрд рублей (рост в 2,7 раза). Выручка SberCloud выросла в 3,3 раза за квартал, до 2 млрд рублей. Во втором квартале 2021 года выручка сегмента «Здоровье» выросла в 3 раза, составив 1 млрд рублей.

Убыток нефинансового бизнеса во втором квартале вырос в 3,9 раза по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года — до 10,5 млрд рублей, а выручка — в 2,5 раза, до 41,1 млрд рублей.

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла более чем в 2 раза, до 629,8 млрд рублей. Чистая прибыль группы за второй квартал составила 325,3 млрд рублей, также показав почти двукратный рост по сравнению с результатами прошедшего года (166,7 млрд рублей во втором квартале 2020 года).

Прибыль на обыкновенную акцию составила 28,54 рублей за первое полугодие (плюс 113,3% г/г) и 14,34 руб. (плюс 84,3% г/г) за второй квартал 2021 года. Совокупные расходы на резервы «Сбера» составили 27,2 млрд рублей за квартал и 52,7 млрд рублей за первое полугодие 2021 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash