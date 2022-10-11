Акселератор SberStudent бесплатно обучит студентов основам предпринимательства

Сбербанк открыл прием заявок на участие в акселераторе SberStudent для студентов, в котором их обучат основам предпринимательства. Программа бесплатная и пройдет в два этапа. В конце лучшие команды представят свои решения бизнес-ангелам, топ-менеджерам корпораций и ректорам вузов.

Прием заявок на участие в SberStudent продлится до 13 ноября. В акселераторе могут участвовать студенты, аспиранты, научные сотрудники. Чтобы попасть в программу, нужно иметь готовый бизнес-продукт или идею.

Участники обучатся основам предпринимательства, узнают, как пилотировать минимально жизнеспособный продукт, продавать свое решение.

Программа состоит из двух этапов. На первом участники пройдут двадцать обучающих онлайн-модулей по созданию и запуску продукта. На втором – будут работать в команде и дорабатывать свои проекты под руководством наставников.

Решения лучших команд оценят топ-менеджеры Сбербанка и других компаний, ректоры вузов и бизнес-ангелы. Победители и призеры могут рассчитывать на поддержку команды акселератора в продвижении проекта и связях с инвесторами.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock